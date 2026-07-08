El alcalde de Oviedo espera que un cambio de Gobierno permita retomar el proyecto de la Ronda Norte

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha confiado este miércoles en que un cambio de Gobierno en España permita recuperar el proyecto de la Ronda Norte, después de que el Ministerio de Transportes descartara continuar con su tramitación al considerar que presenta un impacto ambiental "crítico" sobre el monte Naranco.

En declaraciones a los medios, Canteli ha asegurado que la decisión "no supone ninguna sorpresa" y ha criticado tanto la postura del Ejecutivo central como la del Principado. En este sentido, ha reprochado al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, haber afirmado que Oviedo "nunca tendría una Ronda Norte" y ha lamentado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no rectificara esas declaraciones.

El regidor ha defendido que la infraestructura "no es un capricho" y ha insistido en que la propuesta municipal pasa por ejecutar un túnel para minimizar la afección al Naranco. "No hace daño al Naranco", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que seguirá defendiendo esta actuación si continúa al frente del Ayuntamiento tras las próximas elecciones.

Preguntado por la posibilidad de recurrir la decisión del Ministerio, Canteli ha descartado esa opción y ha señalado que prefiere esperar a un cambio de Gobierno. "Espero que esa espera no sea muy larga, porque el país necesita ese cambio", ha manifestado.

EL PSOE VE ALTERNATIVAS

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, también se ha referido este miércoles a la decisión del Ministerio de descartar la Ronda Norte y ha defendido que existen alternativas para mejorar la movilidad en el entorno del Naranco sin ejecutar esa infraestructura.

Asimismo, ha considerado que la evolución del tráfico y los estudios de movilidad conocidos en los últimos años no justifican la construcción de la Ronda Norte y ha abogado por reforzar el transporte público y desarrollar otras actuaciones viarias previstas.