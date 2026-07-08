El PSOE de Oviedo acusa al gobierno local de "mentir" sobre la climatización de la galería del Calatrava

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado este miércoles al concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, de "mentir" sobre el estado de la climatización de la galería comercial del Calatrava y ha defendido que la sustitución de los equipos prevista por el Consistorio es necesaria para que el edificio pueda obtener las certificaciones exigidas para su apertura al público.

La respuesta del PSOE llega después de que Cuesta rechazara la pasada semana las advertencias de los socialistas sobre la climatización del complejo y asegurara que la futura sede de la Universidad Alfonso X el Sabio contará con un sistema "completamente independiente", por lo que las obras en el resto del edificio no condicionarán el inicio de la actividad docente previsto para septiembre.

En rueda de prensa, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha sostenido que la necesidad de sustituir los motores del sistema de climatización figura recogida en la documentación del contrato licitado por el Ayuntamiento y ha afirmado que esos trabajos son imprescindibles para que la instalación supere las inspecciones obligatorias. "Hace dos años que se sabe que los equipos de climatización no funcionan", ha asegurado.

Por su parte, el concejal socialista Juan Álvarez ha rechazado la afirmación de Cuesta de que la climatización de la futura sede de la Universidad Alfonso X el Sabio sea completamente independiente del resto del edificio. Según ha explicado, aunque la universidad instale su propio sistema de climatización, éste depende de los equipos de condensación situados en la cubierta de la galería comercial, cuyos motores son los que el Ayuntamiento ha licitado para su sustitución.

Álvarez ha sostenido que esos equipos de condensación son necesarios para el funcionamiento de la climatización tanto de los locales como de las zonas comunes de la galería y ha defendido que, mientras no se sustituyan y la instalación supere las inspecciones obligatorias, el edificio no podrá contar con las certificaciones exigidas para su apertura al público.

ALTERNATIVAS A LA RONDA NORTE

Preguntado por la decisión del Ministerio de Transportes de descartar la Ronda Norte, Fernández Llaneza ha defendido que existen alternativas para mejorar la movilidad en la zona sin ejecutar esa infraestructura.

Asimismo, ha considerado que la evolución del tráfico y los estudios de movilidad conocidos en los últimos años no justifican la construcción de la Ronda Norte y ha abogado por reforzar el transporte público y desarrollar otras actuaciones viarias previstas.