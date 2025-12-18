El Alcalde de Siero lamenta que haya algunos políticos en el Principado que siempre "ponen trabas" a proyectos

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha lamentado este jueves que haya algunos políticos en el Gobierno del Principado de Asturias "que siempre rechazan y ponen trabas a cualquier proyecto que sale desde Siero".

García adelantó hace unos días una propuesta que incluía la ampliación del centro comercial Parque Principado. Sin embargo, desde la Consejería de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos le recordaron que esa ampliación está a día de hoy prohibida con las actuales directrices. El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, pidió este miércoles prudencia sobre el asunto y dijo que le gustaban todos los proyectos que hablan de creación de empleo.

El alcalde de Siero ha mostrado su "alegría" por las palabras de Barbón pero ha lamentado, en unas declaraciones distribuidas por el Gobierno asturiano, la actitud de otros responsables del Gobierno que se han opuesto al proyecto.

"A mí me parece que cuando una empresa quiere invertir varios millones de euros, generar puestos de trabajo pagando todo lo que corresponda sin ningún tipo de beneficio fiscal ni de ayudas y encima generando un suelo público para la construcción de vivienda, creo que cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga sentido común, entenderá que es una muy buena propuesta, que habrá que matizar, pero que es una muy buena propuesta", ha señalado García.

El alcalde de Siero ha añadido que en ningún caso se trata de saltarse ninguna ley y que las directrices comerciales están "obsoletas" y además el Gobierno ya dio en 2022 instrucciones para modificarlas.

"Si pudiésemos empezar mañana sería ideal", ha comentado Ángel García, que ha reiterado que la amplaición concllevarái también la generación de vivienda a precios asequibles.