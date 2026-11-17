El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, se ha mostrado este martes crítico con el proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2027 que ha aprobado el Ejecutivo autonómico. Especialmente molesto se ha mostrado con IU, que gobierna en coalición con el PSOE. "Dicen que están muy preocupados con la vivienda, pero al final hay cero euros en el presupuesto", ha lamentado.

º "Si el PSOE gobernase con mayoría y sin depender de IU, en el presupuesto regional habría mucho más destinado a vivienda", ha dicho, y ha criticado que haya "concentraciones por la vivienda y luego cuando hay que hacer un presupuesto y poner recursos, cero euros".

Ha añadido que cualquier día se va a levantar con la noticia de que Pola de Siero o Lugones son declaradas zonas de mercado residencial tensionado. "Pero cuando llega la hora de la verdad, que es poner recursos, nada", ha lamentado.

Además, García ha dicho que el proyecto no es el que a él le gustaría. Considera que faltan partidas importantes para el municipio que dirige, especialmente en materia de infraestructuras sanitarias y vivienda.

García ha lamentado particularmente la ausencia de financiación para la ejecución del Ambulatorio de Lieres, una obra que ha calificado como "esperada y demandada". la Asimismo, ha criticado que no se haya incluido la mejora de la carretera SI-10, que comunica la SI-8 con Santolaya, cuya mejora ha sido reivindicada durante años por los vecinos y el Ayuntamiento.

El regidor ha valorado positivamente la inclusión de la partida para la ampliación del Centro de Salud del Berrón, una obra que ha señalado que "teníamos comprometida", aunque ha subrayado que como alcalde debe defender "a los vecinos y a las vecinas de Siero" y que "no es un presupuesto con el que estemos satisfechos".

SAREB

Por otro lado, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, se ha reunido con un grupo de representantes de la Asociación de Afectados por la Sareb en Siero.

Los afectados denuncian que están a punto de perder sus viviendas a causa de una subasta judicial, a pesar de haber firmado contratos de compraventa y entregado dinero por ellas, aseguran.

El regidor les ha trasmitido su compromiso de remitir un escrito a la entidad bancaria solicitando la paralización de la subasta de sus pisos. Al término del encuentro el primer edil ha recordado que "se trata de un asunto complicado. Se trata de un tema mercantil, que excede del ámbito municipal".