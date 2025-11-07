Alcalde de Valdés celebra la conexión de la red de agua de Luarca con el embalse de Arbón: "La mejor noticia posible"

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha celebrado este viernes el acuerdo del Consorcio de Aguas (Cadasa) de licitar la conexión de la red municipal de suministro de agua con el embalse de Arbón. Es, a juicio del regidor, "la mejor noticia posible".

En un mensaje publicado en Facebook y recogido por Europa Press, Pérez ha explicado que este proyecto sale a licitación por 9,1 millones de euros. Si bien ha reconocido que el proceso de contratación "será complejo" debido al "gran montante de recursos", el Ayuntamiento espera que se inicien las obras en la segunda mitad de 2026. "Una vez finalizadas las actuaciones se dispondrá de un suministro de agua potable ilimitado y de alta calidad", ha aplaudido.

A su juicio este es el hito "más importante y trascendental que se ha logrado en estos 6 años de gobierno", ya que "se dará solución al problema histórico y estructural ligado a la turbidez del agua en los días de lluvias torrenciales".

El proyecto contempla la instalación de nuevas tuberías desde el sur de Luarca hasta las proximidades de Villapedre, en Navia. Además, se construirá un depósito de hormigón armado de mil metros cúbicos en Fontouria. Esta infraestructura garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a unos 9.000 habitantes.