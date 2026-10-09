Alejandro Calvo cree que Lastra es la "mejor candidata posible" del PSOE al Congreso por Asturias

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante la rueda de prensa de este viernes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha afirmado que "Adriana Lastra es la mejor candidata posible" como candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Asturias.

A preguntas de los medios en Oviedo, Calvo ha valorado este viernes su regreso a la política nacional, el cual supone una "buena noticia" tanto para la comunidad autónoma como para el partido. "Personalmente, creo que es la mejor entre todos nosotros para hacer el trabajo que hace falta hacer en Madrid, que es defender a Asturias y pedir y exigir para Asturias", ha opinado. Calvo ha manifestado su deseo de que esta gestión se desarrolle bajo el marco de un Gobierno central progresista.

Por otra parte, al ser preguntado por las infraestructuras autonómicas y la relación con el Ministerio de Transportes, el consejero ha diferenciado entre "los hechos y el relato". Calvo ha admitido que en la presente legislatura se han registrado situaciones "complejas", como el desistimiento de las obras del vial de Jove para los accesos al puerto de Gijón, aunque ha puesto en valor avances significativos como la apertura de la variante de Pajares.

El consejero ha subrayado que la gestión de las infraestructuras requiere "falta proyectos, planificación y presupuestos muy importantes", por lo que ha rechazado que se trate de un asunto abordable únicamente con "voluntad política".

Calvo ha apuntado que ha habido proyectos en infraestructuras que "están absolutamente condicionadas por la disponibilidad de presupuestos". "Bloquear la acción del Gobierno estatal y que, por lo tanto, no haya habido presupuestos en estos años tiene mucho más que ver con el hecho de que no se hayan podido desarrollar algunas inversiones muy importantes para Asturias, que no la voluntad política del gobierno", ha afirmado.