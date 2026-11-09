Alice Wonder actuará el 20 de noviembre en la sala Acapulco de Gijón dentro del ciclo Momentos Alhambra

Cartel promocional del concierto de Alice Wonder en Gijón. - MOMENTOS ALHAMBRA

GIJÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista madrileña Alice Wonder ofrecerá un concierto el próximo viernes, 20 de noviembre, en la sala Acapulco de Gijón, dentro del ciclo Momentos Alhambra.

La cantante presentará un directo que combina sintetizadores, guitarras y atmósferas envolventes, con una propuesta que transita entre el pop electrónico, el indie, el rock, el trip-hop y los sonidos acústicos.

El concierto alternará pasajes de experimentación electrónica con otros de carácter más orgánico e íntimo. La mezcla de géneros, la libertad creativa y la carga emocional son algunos de los rasgos con los que la organización define su propuesta musical.

La actuación forma parte de Momentos Alhambra, el ciclo de conciertos de Cervezas Alhambra que recorre distintas ciudades españolas con una programación centrada en la diversidad de estilos y la personalidad de sus artistas.