Aller inicia este domingo los talleres de observación solar previos al eclipse de agosto

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OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Aller se prepara para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que podrá observarse desde el mirador de Coto Bello, situado a casi 1.200 metros y considerado uno de los mejores puntos del cielo asturiano.

Con motivo del eclipse, el Ayuntamiento ha organizado un programa de talleres de observación solar y nocturna entre abril y agosto. El ciclo arranca este domingo con un taller de observación solar, seguido de sesiones los días 12 de abril, 1 y 31 de mayo, 21 de junio con motivo del solsticio de verano, 26 de julio y un maratón solar los días 8 y 9 de agosto. También se celebrarán talleres de observación nocturna el 25 de abril, 16 de mayo, 13 de junio y 11 de julio.

Las actividades permitirán a los participantes aprender a observar el Sol con seguridad, usar telescopios profesionales y conocer detalles de la superficie solar, como manchas y protuberancias, así como explorar constelaciones y fenómenos astronómicos nocturnos. Están dirigidas a aficionados y amantes de la astronomía que quieran prepararse para disfrutar del eclipse con conocimiento y seguridad.