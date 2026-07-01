Almudena Cueto presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Oviedo

Archivo - Imagen de archivo de la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto (dcha.), y la responsable de Programas Culturales del Instituto Asturiano de la Juventud, María José Baragaño. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La militante socialista Almudena Cueto ha presentado su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Oviedo con el objetivo de "construir un proyecto municipal enfocado en mejorar la calidad de vida en la ciudad y en sus barrios".

"La candidatura nace de una convicción compartida: Oviedo necesita un cambio de modelo y una alternativa socialista capaz de escuchar a sus vecinos y vecinas, atender sus necesidades cotidianas y afrontar los retos sociales, económicos y demográficos de la ciudad. Un proyecto que sitúe en el centro los cuidados, la igualdad, la cohesión territorial, la sostenibilidad, la participación ciudadana y la generación de oportunidades", expone en una nota de prensa.

Señala que el propósito de su candidatura no consiste en impulsar el municipio como si fuera "únicamente una marca", sino en "decidir hacia dónde queremos llevar la ciudad, con qué valores y para mejorar la vida de quiénes". En este sentido, Cueto propone articular la política municipal a partir de las necesidades reales de los vecinos frente a lo que califica como "inercia institucional" o "gestión de escaparate".

"El proyecto presta una atención especial a algunos de los principales desafíos que afronta Oviedo: el envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la transformación del modelo de cuidados, las desigualdades entre barrios, el acceso a oportunidades, el reto demográfico, la sostenibilidad, la economía local y la participación de la ciudadanía en las decisiones municipales", concluye.

TRAYECTORIA POLÍTICA Y PROFESIONAL

Almudena Cueto, militante del PSOE desde hace 31 años, inició su trayectoria en las Juventudes Socialistas, donde formó parte de la Ejecutiva Regional durante dos mandatos como secretaria municipal y secretaria de Formación.

En el ámbito de la Administración local, desempeñó el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Nava durante dos legislaturas en la década de los noventa. Posteriormente, entre 2004 y 2012, ejerció como asesora de gabinete en la Delegación del Gobierno en Asturias en materia de coordinación institucional.

Entre los años 2015 y 2019, ocupó la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud, etapa en la que participó en la tramitación de la Ley asturiana de Participación Juvenil, el Pacto Social contra la Violencia de Género, la Estrategia Asturiana contra la Brecha Salarial y el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027.

Licenciada en Derecho y con formación de posgrado en sostenibilidad, dirección de empresas y medición de impacto social, ha desarrollado su carrera profesional fuera del sector público como responsable de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Asturias y como consultora de innovación social en Quiquiricú. Además, entre 2023 y 2025 colaboró con la Cámara de Comercio de Oviedo en la dirección de la oficina del Laboratorio CECOEC.