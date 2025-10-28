El alumnado matriculado en los centros educativos de Avilés asciende a 12.062

AVILÉS, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Municipal ha celebrado este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento su primera reunión plenaria del Curso 2025-26 en la que se han puesto sobre la mesa los datos de escolarización proporcionados por los centros educativos del municipio. En el actual curso están matriculados un total de 12.062 alumnos.

En la sesión plenaria, presidida por el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, y en la que participan los y las representantes de la comunidad educativa de Avilés (direcciones de EEI, CEIPS, IES, CIFPs, EOI y concertados, AMPAS y AFAS y representantes de alumnado), representantes municipales y de la Consejería de Educación, también se informó del servicio de comedor respecto al cual se recordó que hubo una modificación inicial de la Ordenanza Fiscal de Comedores por el pleno municipal que ahora mismo está en plazo de presentación de alegaciones.

El objeto de la modificación es la introducción de la posibilidad transitoria y excepcional de aplicar el sistema de bonificaciones a aquellos comensales que estando empadronados en el municipio de Avilés cuenten con informe de los servicios sociales municipales sobre la necesidad excepcional y la situación de vulnerabilidad económica, cuando aún no cuenten con NIE o DNI ni con posibilidad de acreditación de rentas del ejercicio anterior.

En el mes de octubre ha habido un incremento en la asistencia a los comedores. En cuanto a la prestación del servicio, se está desarrollando el tercer año de ejecución del mismo, siendo la duración inicial prevista de dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Es decisión de la concejalía de Educación no proceder a la tramitación de la última prórroga, sino acudir a la apertura de licitación de un nuevo contrato que mantenga las condiciones de uso de productos de proximidad; comercio justo; eliminación de azúcares añadidos y reparto con vehículos de bajas emisiones, pero cambiando de la actual modalidad de línea fría a línea caliente, en consonancia con las demandas de las familias y aprovechando para reestructurar los ratios monitores - alumnado.

La adjudicación del nuevo contrato está prevista para octubre de 2026. En paralelo, se ha llevado a cabo ya el estudio de las necesidades y tipología de la cocina central y el Ayuntamiento está trabajando en los pliegos para contratar el proyecto de ejecución.

SUBVENCIONES

En el pleno también se abordó el capítulo de subvenciones respecto al cual se informó que desde el Servicio de Educación se está cerrando la justificación de 2024. Las subvenciones de 2025 ya han sido ingresadas y puede procederse a su justificación si ya se ha realizado el gasto. Los créditos municipales han sido: 79.000 euros para proyectos de responsabilidad social y proyectos de ciudad educadora; 12.000 euros para mantenimiento de centros; 8.000 euros para proyectos de AMPAS y AFAS y 19.000 euros para Comedor de La Carriona.

Se están preparando las subvenciones de 2026, estudiando la posibilidad de introducir una línea específica de ayudas en inmersión lingüística.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CULTURALES

Según se informó en el pleno escolar, desde el 1 de octubre se están desarrollando 66 actividades extraescolares de cultura, que cuentan con un total de 622 inscripciones (583 en el curso pasado), y 17 personas en lista de espera a las que se ha ofrecido alternativas.

En cuanto a las bonificaciones sobre el precio público de actividades extraescolares culturales, en el curso 2025-2026 se ha recibido un total de 417 solicitudes. El total de personas bonificadas es de 303 (275 el curso pasado).