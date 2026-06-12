Los alumnos con mejores notas de la PAU en Asturias pertenecen al IES Roces, IES El Piles y Colegio Meres

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OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes Mario Villa Bulnes, del IES Roces; Lucía Rodríguez Rodríguez, del IES El Piles; y Adriana Santoro Niño, del Colegio Internacional Meres, han obtenido las notas más altas de la prueba de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Principado de Asturias. Los tres alumnos han alcanzado la puntuación máxima de un 10 en la fase de acceso de dicho examen.

La calificación definitiva de esta prueba se calcula mediante la ponderación estipulada del 60 por ciento de la nota media obtenida durante el Bachillerato y el 40 por ciento restante derivado de la nota de la propia fase de acceso.

Según informa la Universidad de Oviedo, las calificaciones correspondientes a la fase de admisión --que permiten elevar la puntuación final hasta un máximo de 14 puntos-- no pueden proporcionarse debido a que los resultados fluctúan en función de las ponderaciones específicas que fija cada titulación universitaria elegida por los estudiantes.