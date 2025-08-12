Álvarez (UGT) vincula el incendio en Las Médulas a "una falta absoluta de previsión" y urge medidas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto al secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

El líder sindical cree que la ultraderecha quiere que los sindicatos desaparezcan para poder "cabalgar a sus anchas"

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado este martes en Gijón que "lo que ha pasado en las Médulas es evidente que es una falta absoluta de previsión", se ha mostrado convencido.

A su juicio, es un "atentado" no solo contra el Medio Ambiente, sino contra el patrimonio. Así lo ha indicado, en rueda de prensa, en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Ha advertido, ligado a ello, que España está ardiendo "por los cuatro costados", a lo que ha ironizado con que "los negacionistas climáticos hoy deberían de darnos una explicación".

Álvarez ha sostenido que el Cambio Climático "es una realidad, es "indiscutible". Según el dirigente sindical, no hay manera de poder luchar contra él si no es a través de tomar medidas para intentar que sus efectos sean mínimos en el país.

"Solo nos acordamos de los incendios cuando llegan estas fechas o en otras comunidades en otras fechas, como es el caso de Asturias, y se quema por los cuatro costados", ha lamentado.

Por todo ello, ha instado a tomar y poner en marcha políticas que permitan hacer frente a estas situaciones con tiempo. Entre otras cosas, ha incidido en que no se puede pensar que los efectivos contra los incendios se tienen que hacer, como se hacían hace 30 o 40 años, porque la situación ha cambiado y porque las necesidades son "infinitamente superiores", según él.

Por tanto, ha reclamado medios y, en el caso de Castilla y León además, específicamente cumplir con los acuerdos que hay con las organizaciones sindicales, poner más medios públicos, no solo a través de la iniciativa privada, sino públicos dependientes de las propias administraciones para poder frente a estas situaciones, y tenerlos los 12 meses del año.

Ha llamado la atención, a este respecto, sobre que "hay un tiempo para apagar fuego, pero hay un tiempo para preparar que cuando haya que apagar el fuego, las condiciones nos permitan realmente apagarlo y no que quemen".

Ha remarcado, asimismo, que se han incendiado espacios protegidos y también poblaciones enteras. "Creo que hay que poner las pilas a las administraciones", ha señalado, antes de considerar que las comunidades autónomas "tienen que dejar de hablar de todo, menos de lo suyo".

Se ha quejado, en este caso, sobre que estos días pocas comunidades hablan de lo suyo, es decir, donde tienen competencias no hablan, pero sí de las competencias del resto de administraciones.

"Los veo muy poco interesados en hablar de aquellas cosas de las que tienen plenas competencias, como es la vivienda, como es la lucha contra las catástrofes naturales, en este caso contra los incendios", ha incidido el dirigente de UGT.

Este ha abogado por poner un punto y aparte e iniciar una nueva etapa en lo que se refiere al reconocimiento del Cambio Climático, de cara a acabar con estas situaciones.

ANIVERSARIO DE UGT

Preguntado por el 137 aniversario de la fundación de la UGT en Barcelona, ha recordado a "aquel grupo de hombres provenientes de toda España que pusieron las piedras de lo que después sería el sindicalismo desde una perspectiva más amplia".

Ha visto importante, también, que los jóvenes sepan que cuando se fundó UGT en 1888, no existían las vacaciones, ni las ocho horas de jornada laboral.

"Era la jungla, era el trabajo infantil", ha llamado la atención, a lo que ha advertido de que es a lo que nos quiere llevar hoy la ultraderecha.

"Por eso ahí está lucha terrible, permanente, contra las organizaciones sindicales", ha opinado sobre la ultraderecha, a la que acusado de querer que los sindicatos desaparezcan para poder "cabalgar a sus anchas y volver a las situaciones que había en el año 1888".