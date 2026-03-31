Amiganza organiza dos charlas dirigidas a personas mayores, sobre vacunas y animales de compañía

Archivo - Plaza del Vaticano - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de personas mayores de Avilés Amiganza tiene previsto organizar a lo largo del mes de abril en el Centro de Las Meanas dos charlas de temas de interés dirigidas a la personas mayores y una actividad de ocio que consistirá en la presentación de cuentos.

En concreto, este miércoles 8 a las 17.30 horas tendrá lugar la presentación de cuentos bajo el título 'Cuéntame un cuento que sea verdad'.

Por lo que respecta a las charlas de Amiganza, serán 'Emociones y animales de compañía', al hilo de la importancia que tienen las mascotas en la vida diaria, no solo de muchas personas mayores sino en todos los integrantes de una familia. Será el miércoles 15 a las 17.30 horas.

La siguiente charla organizada por Amiganza versará sobre otro asunto que preocupa a las personas mayores como son las vacunas. Así, el viernes 24 a las 12.00 horas se impartirá la charla 'Vacunas y novedades'.

Otra actividad singular en el Centro de Mayores de Las Meanas serán los talleres para el manejo de móviles impartidos por jóvenes y dirigidos a los mayores dentro del programa intergeneracional 'Comparte'. Serán los mièrcoles 8 y 15 de 17.00 a 19.00 horas. Y continuarán los talleres de manejo básico de móviles de los sábados, el 18 y el 25 de 11.00 a 12.00 horas para grupos de 8 personas.