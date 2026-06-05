Sánchez se desvincula por completo de "las andanzas" de Leire Díez: "Nunca las hubiera tolerado"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la celebración d - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que no "las hubiera tolerado".

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cumbre de Unión Europea Balcanes Occidentales en Montenegro. "De hecho, siempre he sido muy claro en esto, yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí", ha lanzado a continuación.

De este modo ha salido al paso de las alusiones de la exmilitante del PSOE en los mensajes analizados por la UCO en su informe sobre el caso en el que ella desliza que Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades, dedicadas presuntamente a entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno.

Además, ha mostrado su respaldo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Díez y también ha apoyado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante.

En todo caso ha dejado abierta la puerta a que el PSOE tome medidas, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información y más adelante decidirán los "siguientes pasos" a dar.