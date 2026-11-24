Segunda sesión del juicio contra el acusado de asesinar a Susana Sierra González, en 2025 en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viudo de Susana Sierra González, la mujer asesinada en 2025 y cuyo cadáver apareció en un contenedor en la casa del hombre que está siendo juzgado por estos hechos, ha declarado este martes que tenía miedo del procesado, pero dejó a su mujer con él porque no se había mostrado violento con ella.

El hombre, que ha confesado que tenía miedo del acusado después de que este le abofeteara, ha señalado que fue ella quien le indicó que se iba a quedar unos días en casa del procesado, con el que previamente había mantenido relaciones sexuales.

"Ella estaba perfectamente bien", ha asegurado sobre el momento en el que él abandonó la casa del procesado. Asimismo, ha negado que su mujer, a la que definió como una persona vitalista, tuviera pensamientos suicidas.

Durante su declaración, en la segunda sesión del juicio con jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, el hombre, que sufre de esquizofrenia por la que tiene reconocida una discapacidad del 66 por ciento, ha explicado que llevaba 14 años con Susana.

Asimismo, ha relatado que al acusado le conocieron en un centro de culto de Remar y que su mujer le invitó a su casa, donde esnifaron pastillas, entre otras cosas, y Susana y el procesado mantuvieron relaciones, mientras que su marido había cedido ante el temor a perderla.

Con posterioridad, al recibir una llamada Susana del hospital de Cabueñes, donde estaba su madre ingresada en estado terminal, los tres se dirigieron al centro hospitalario.

Tras un altercado con el personal hospitalario por haberla alertado pese a que la muerte no era inminente, Susana le comunicó a su marido que quería pasar unos días con el acusado. El hombre fue a casa a recoger enseres y la medicación de su mujer, así como dinero, ya que tenían miedo de que el hijo de ella se lo quitara.

Para cuando se marcharon los tres de hospital, el acusado se había hecho con el teléfono de Susana, para que no tuviera más problemas con su familia, y se fueron en taxi a casa de él. El viudo ha asegurado que detrás iban el acusado y su mujer "morreándose" y que habían comentado sobre el cabreo por el aviso del hospital.

Una vez en casa del procesado, al aludir el marido de la víctima sobre este hecho, el procesado lo golpeó y, el primero, por miedo, dado la altura del acusado, 1,92 metros, optó por irse de la casa, si bien no tuvo temor por su mujer porque con ella no estaba violento y esta tampoco quiso irse. Según él, Susana le indicó que en unos días iría a buscarle a casa de sus padres, a donde él se mudó por la mala convivencia con el hijo de esta.

Pasados unos días, fue cuando denunció la desaparición. Una de las veces que fue a comisaría, se encontró con el acusado y este le dijo que su mujer "se había ido con un negro a otra provincia", ha apuntado.

Sí que al hijo de Susana, cuando le preguntó qué había pasado, le dijo sobre el acusado: "me pegó, parecía un asesino". "¿Pero yo qué iba a saber que era un asesino de verdad?", ha apostillado.

Por otra parte, ha comentado que su mujer, que tenía trastorno de la personalidad, no mantenía buena relación con su familia y, respecto al hijo, ha señalado que solo quería dinero para drogarse.

En respuesta a su abogado, ha explicado que lleva año y medio en tratamiento en salud mental. "No podía más, yo rompí", ha señalado sobre lo sufrido tras la muerte de Susana, que llevó a intentar suicidarse.

También ha indicado que tiene disfunción eréctil por la medicación que toma, lo que cree que hizo que Susana se acercara al acusado. Ha asegurado, eso sí, que no la hubiera dejado quedar en la casa de este si ve que Susana está en peligro.

Sobre su mujer, ha destacado que era muy alegre y ha descartado que tuviera intenciones suicidas. "Me arrepiento de que quedé sin ella", ha lamentado. "Todos los días juntitos los dos", ha resaltado sobre la convivencia con su mujer.

En el juicio ha declarado, asimismo, la hermana de este, que ha confirmado la relación "muy buena" que tenía con Susana y la que esta mantenía con su hermano.

Según ella, este, sobre dónde estaba Susana, inicialmente le contó que estaba con "un señor de confianza" y ha remarcado que su hermano, de saber lo que iba a pasar, "jamás en la vida" la habría dejado en la casa con el acusado.

Respecto a la víctima, ha destacado que era "una persona totalmente vital". "Jamás en la vida escuché a mi cuñada decir que se quería suicidar", ha afirmado.

El taxista que llevó a los tres del hospital a casa del acusado, comentó que la víctima y el acusado iban detrás criticando al personal del hospital, pero no vio muestra de afecto "especialmente" entre ellos. El marido de Susana, no interactuó y solo pagó.

TRASTERO

Por otro lado, una ex trabajadora de Remar constató que el acusado había solicitado un porte pequeño desde su casa a un guardamuebles y que tenía "un poco de urgencia". Según la mujer, les dijo que eran unas lámparas y alfombras y que las tenía en un contenedor. Dicho porte, "nunca" se hizo.

Por otra parte, otro testigo indicó que el procesado le llevó un teléfono para arreglarlo porque dijo que se le había mojado y él le prestó uno de sustitución.

La hermana de Susana, en su caso, ha señalado que al acusado solo lo vio en el hospital de Cabueñes y que a ella la encontró "bastante nerviosa".

Cuando no logró volver a contactar con su hermana, llamó a su marido y le dijo "que le había abandonado y se había ido con un asesino", según ella. Además, ha asegurado que Susana "no era una persona que quisiera quitarse la vida".

SUICIDIO ASISTIDO

En el juicio, por otro lado, una policía ha declarado que, en un inicio, el acusado aseguró que la mujer se había ido de su casa y que quería ir a Canarias, pero cuando se encontró el cadáver señaló que la había asistido en su suicidio.

Por este motivo, le habría atado las manos a la espalda, a petición de ella por si se arrepentía, y le habría puesto un pasamontañas, porque no la quería ver "agonizar".

No obstante, la autopsia desveló múltiples golpes antes de su muerte, uno de ellos más fuerte en la zona del pubis y otro en la cabeza, además de confirmar una rotura del hioides, compatible con asfixia mecánica.

Además, si bien en un inicio sospecharon tanto del acusado como del marido, por las declaraciones "inconsistentes" de ambos, e incluso barajaron varias hipótesis, incluida una desaparición voluntaria o la suicida, el procesado tenía numerosos antecedentes y, sobre todo, una denuncia de una mujer de León que había quedado con él y que afirmó que él la drogó para mantener relaciones sexuales, además de otro episodio similar en Talavera de la Reina.

También ha remarcado que el procesado cambió de teléfono y de compañía cuando lo investigaban y que fue a la playa un par de veces a coger agua, que luego descubrieron que era para echar con arena sobre el cadáver para evitar olores.

Durante el registro de la vivienda, se observó en las sábanas que había sangre y también en el colchón, al que se le había dada la vuelta. Además, había un contenedor verde municipal, precintado por papel film, y sobre él un tapete y una tele.

En su interior, encontraron en "avanzado estado de descomposición" el cadáver de la víctima, metido a su vez en una bolsa de plástico.

El acusado, "sin inmutarse", les había afirmado, momentos antes, que solo había ropa. Fue ya el 24 junio, en una nueva declaración, cuando contó que le hizo "el favor de ayudarla a quitarse la vida" y el deseo de esta de permanecer muerta en su domicilio.

Ya en un segundo registro se hallaron cordones compatibles con los usados para atar a Susana sus manos, además de que tenía otro al cuello, pero no muy tenso. Por otra parte, en el trastero que el hombre había contratado había lejía y pocas cosas más.