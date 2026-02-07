Amplio dispositivo para buscar a una mujer en San Juan de la Arena

Puesto de Mando Avanzado en San Juan de la Arena. - SEPA

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) buscan a una mujer en la zona del espigón de San Juan de la Arena, en el concejo de Soto del Barco, tras recibir un aviso en la tarde de este viernes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 20.06 horas, en la que una alertante indicaba que había visto a una chica dirigirse sola hacia el espigón y que, posteriormente, al perderla de vista, la escuchó gritar en tres ocasiones.

Durante la noche han permanecido en el lugar el jefe de Bomberos de la Zona Centro Oeste, efectivos del parque de Pravia, la Unidad de Drones, la Unidad Canina de Rescate y el Grupo de Rescate del SEPA. En el operativo también participan la Guardia Civil y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.

Las labores de búsqueda se han reanudado este sábado con el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en el último estacionamiento del espigón, con un técnico de intervención de bomberos.

En el dispositivo coordinado por el jefe de la Zona Centro Oeste participan, además de los bomberos del SEPA, la ERIE de Búsqueda y Salvamento Acuático de Cruz Roja y la Guardia Civil. Los helicópteros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil se alternarán en las tareas de rastreo, según informa el Servicio de Emergencias del Principado.