Ángel García optará a la reelección como alcalde de Siero en 2027

Presentación de la candidatura de Angel García como candidato a la Alcaldía de Siero para las elecciones de 2027. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), ha presentado este domingo su candidatura para optar a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. García ha manifestado su firme respaldo al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente autonómico, Adrián Barbón, asegurando que toda la organización trabajará intensamente para que logre revalidar la presidencia del Principado.

Durante la presentación de su candidatura, el regidor ha precisado que el respaldo y la cohesión interna dentro de la organización no eximen a sus integrantes de ejercer una postura "crítica". "En Siero somos muy críticos, en el partido somos muy críticos, yo creo que especialmente críticos", ha aseverarado García, quien ha argumentado que esta actitud exigente tiene como única finalidad garantizar la devolución a la sociedad de las expectativas depositadas en la gestión pública.

García, quien ha liderado el equipo de Gobierlo local desde el año 2015 incrementando progresivamente su representación institucional hasta los trece concejales actuales, ha destacado el crecimiento socioeconómico del concejo y ha defendido que el proyecto de Siero "va totalmente relacionado con el proyecto de Asturias".

El primer edil ha concluido reafirmando la necesidad y la utilidad de la política en el contexto social actual, apelando a la vocación de servicio público y a la unidad de la formación política para garantizar la estabilidad en la gestión institucional.

"CIERRE DE FILAS" DE LA AGRUPACIÓN

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha destacado la "unanimidad" y el "cierre de filas" de la agrupación de Siero en torno al liderazgo institucional y a la candidatura del actual alcalde para revalidar la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027. Barbón ha manifestado su "orgullo" por una agrupación "unida", una fortaleza que, según ha asegurado, "otros partidos no tienen".

En la presentación de la candidatura, Barbón ha resaltado que Siero se ha convertido en un "faro" dentro de una organización democrática donde pueden existir opciones diferentes, pero en la que los militantes han entendido "con muy buen criterio" que el candidato debía ser nuevamente Ángel García. Asimismo, ha recordado que el partido no pertenece solo a los militantes y ha instado a poner las siglas "al servicio de la ciudadanía" para atraer a más ciudadanos que "sepan apostar por la política útil" e independiente de su ideología.

Durante su intervención, el líder de los socialistas asturianos ha incidido en que los procesos internos del partido no deben obsesionar con "ganar dentro", sino que la preocupación principal debe ser "ganar fuera" eligiendo candidatos con capacidad de movilización que sumen a las siglas, ante un contexto electoral en 2027 donde el viento "viene de frente" y "no de cola como en 2019". En este sentido, ha valorado la trayectoria de García, detallando la evolución electoral del municipio desde los siete concejales de 2007 hasta los 13 actuales que otorgan la mayoría absoluta, y ha marcado como objetivo revalidar dicho resultado.

Barbón ha contrapuesto la situación actual de Siero con la de sus inicios en la militancia en 1996, cuando la agrupación estaba "llena de líos" y el concejo era considerado un "municipio dormitorio" sin apenas vida cultural. Por el contrario, ha elogiado la transformación que se ha ido consiguiendo mediante "servicios públicos de calidad" que atienden, según ha destacado, tanto a la clase trabajadora como a las clases medias.

Finalmente, ha alertado sobre el avance de la extrema derecha y la pérdida de moderación del PP, haciendo referencia a los gobiernos conjuntos en otras comunidades autónomas como Andalucía. Barbón ha defendido que la sociedad se transforma "desde los gobiernos" y que el PSOE se presenta para "resolver problemas".

La proclamación definitiva de la candidatura, que ya se encuentra cerrada a nivel local, queda a la espera de la aprobación por parte de la Comisión Federal de Listas.