Extinguido el incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria ha extinguido durante la noche de este sábado un incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal, y ha regresado este domingo por la mañana para hacer revisión, refrescar y sanear elementos del edificio con riesgo de desprenderse.

Tras recibir el aviso, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado este dispositivo formado al menos por dos autotanques.