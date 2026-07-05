Extinguido el incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal

Extinguido el incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal
Extinguido el incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 5 julio 2026 12:42
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SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria ha extinguido durante la noche de este sábado un incendio en una vivienda deshabitada de Cabezón de la Sal, y ha regresado este domingo por la mañana para hacer revisión, refrescar y sanear elementos del edificio con riesgo de desprenderse.

Tras recibir el aviso, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado este dispositivo formado al menos por dos autotanques.

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