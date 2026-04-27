El Ángel de Javi lleva su lección de vida a la pantalla grande: cómo ver el documental de su historia hoy en Oviedo

Javi, el protagonista del documental 'El ángel de Javi 1.500.000 de razones para creer', en el hospital. - CINES EMBAJADOR FONCALADA

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El documental 'El Ángel de Javi: 1.500.000 de Razones Para Creer' se proyectará este lunes, 27 de abril, en los Cines Embajadores Foncalada, en Oviedo. La cinta relata la historia de Javi, un niño de ocho años diagnosticado con el síndrome NEDAMSS, una enfermedad neurodegenerativa rara.

La jornada contará con tres pases, programados a las 17.00, 18.00 y 19.15 horas, según ha informado la sala de cine. Cada sesión incluirá una presentación y un coloquio que contará con la asistencia del propio Javi y su familia, además de los directores del largometraje, José Luis Velázquez y Tesi M. Francos.

La obra audiovisual profundiza en la lucha de la familia para reunir 1,5 millones de euros, la cifra necesaria para que el menor pueda acceder a un tratamiento experimental. El proyecto ha alcanzado recientemente este objetivo económico gracias al impulso definitivo de Georgina Rodríguez, cuya intervención ha sido "clave" para completar la recaudación destinada a la investigación.

Rodado en localizaciones como el Colegio Público Germán Fernández Ramos y el Centro Asturiano de Oviedo, el documental muestra la realidad del día a día de la familia.