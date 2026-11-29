Ángela Pumariega - PP

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Asturias, Ángela Pumariega, ha ejercido este domingo su derecho al voto en Gijón. Allí ha dicho que afronta esta jornada electoral con "ilusión" en un día en el que considera que los españoles se juegan mucho.

Pumariega ha dicho que estas elecciones se esperaban "con muchas ganas" y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Ha admitido que afronta la jornada con "un poquito de nervios".

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha votado en el centro social de Ciudad Naranco, en Oviedo, donde ha querido hacer llamamiento a todos los ciudadanos a votar y "participar en la fiesta de la democracia".

"Espero que de estas elecciones salga un gobierno que devuelva la tranquilidad, la normalidad institucional y que comience con una reconstrucción nacional, y una vuelta a la convivencia entre españoles; es lo que muchos deseamos, además de manera muy silenciosa", subrayó.