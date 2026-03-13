ANPE alerta de diferencias en las ratios de aspirantes por plaza en las oposiciones docentes de Asturias

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OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha alertado este viernes de importantes diferencias en las ratios de aspirantes por plaza en las oposiciones docentes de la comunidad, tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos por la Consejería de Educación.

Según el análisis del sindicato, las ratios son inferiores para los aspirantes que acceden por el turno de reserva de discapacidad respecto a los del turno libre.

En una nota de prensa, ANPE explica que Educación Infantil es la especialidad con mayor número de aspirantes por plaza, con más de 35, seguida de Educación Física, con más de 33 aspirantes por plaza; y las especialidades con menor número de aspirantes por plaza en el turno libre son Audición y Lenguaje, con 9,46 aspirantes por plaza, seguida de Música, con 14,53 aspirantes por plaza.

ANPE recuerda que el listado definitivo se conocerá tras la resolución de las alegaciones presentadas por los excluidos provisionales. En total, 5.878 aspirantes han sido admitidos provisionalmente para las pruebas que comenzarán a finales de junio. Se ofertan 324 plazas de las siete especialidades del Cuerpo de Maestros y 10 plazas de tres especialidades del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.