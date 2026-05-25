ANPE critica la supresión de aulas en la enseñanza pública y critica que el criterio sea más rígido que en otras redes

Archivo - Aula - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha reclamado la convocatoria de la Mesa Sectorial de Personal Docente para abordar la supresión de unidades en la enseñanza pública derivada del descenso de la natalidad.

A juicio del sindicato, esta supresión "está realizando de forma mucho más rígida en la enseñanza pública que en otras redes, donde se aplican mecanismos que en la práctica evitan revisiones anuales tan estrictas". "En los centros públicos se cierran aulas sin contemplar su singularidad ni la realidad social y educativa que atienden", han indicado.

En nota de prensa, ANPE ha indicado que esta situación "genera una evidente desigualdad de trato". "No todos los centros compiten en las mismas condiciones ni asumen las mismas consecuencias del descenso demográfico, lo que supone una desventaja clara para la red pública y para el profesorado que la sostiene", han aseverado.

"Los profesionales de la enseñanza pública, que acceden a sus puestos mediante procedimientos regidos por los principios de igualdad, mérito y capacidad, merecen respeto, estabilidad y una planificación educativa rigurosa, no medidas que debiliten la red pública", han defendido.