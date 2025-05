ANPE se desmarca de las convocatorias de huelga en la educación asturiana y plantea otras medidas

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE en Asturias no respalda la huelga en la educación asturiana como han planteado otras organizaciones como CCOO, UGT y Suatea ante el anuncio del Principado de eliminar la reducción de jornada del alumnado.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa el presidente de ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez, quien ha dicho que una huelga solo puede plantearse cuando existe una "situación límite".

Desde ANPE plantean otro tipo de movilizaciones y de medidas de presión que comenzarían porque el profesorado se limite a cuestiones educativas, sin actividades complementarias, que se puedan registrar dimisiones en bloque de directivos en centros, que haya movilizaciones en los centros antes de una gran manifestación en Oviedo.

Solamente una vez comprobada el éxito de esas iniciativas se consideraría la posibilidad de paros de una hora de 13.00 a 14.00 horas los meses de junio y septiembre.

"La huelga no es fin en sí mismo. La primera iniciativa no puede ser convocatoria de huelga, primero hay que explorar otras vías", ha señalado Gumersindo Rodríguez. El dirigente sindical ha destacado la "concreción" de sus propuestas y ha hecho un llamamiento a la "sensatez" para no lesionar los intereses del profesorado.