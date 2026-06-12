ANPE insta a Educación a mejorar las condiciones laborales de los tribunales de oposiciones docentes

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha reclamado este viernes a la Consejería de Educación la adopción de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de los tribunales de oposiciones docentes, al considerar que las compensaciones económicas y los recursos de apoyo actuales no se corresponden con la responsabilidad que asumen durante los procesos selectivos.

En una nota de prensa, la organización sindical ha señalado que la celebración de las oposiciones vuelve a poner de manifiesto una situación que lleva años denunciando y ha defendido que los tribunales desempeñan una función esencial para garantizar los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia en el acceso a la profesión docente.

Según ANPE, los docentes designados como presidentes, secretarios o vocales deben asumir durante semanas una carga de trabajo que incluye tareas de organización, preparación de espacios, coordinación, corrección de pruebas, elaboración de actas, resolución de incidencias y evaluación de aspirantes, coincidiendo además con el final del curso escolar, uno de los periodos de mayor actividad administrativa y docente.

El sindicato ha criticado que las indemnizaciones por asistencia a tribunales permanecen "prácticamente inalteradas desde hace dos décadas", pese al incremento de los costes de desplazamiento, manutención y alojamiento. A su juicio, las cantidades establecidas actualmente están alejadas del esfuerzo y la dedicación que exige esta labor.

Asimismo, ha señalado que muchos integrantes de los tribunales deben desplazarse diariamente desde distintos puntos de Asturias a las sedes de examen utilizando su vehículo particular y asumiendo gastos que, según indica, no siempre quedan suficientemente cubiertos. También sostiene que continúan realizando fuera de su horario laboral tareas de acondicionamiento de aulas, señalización de espacios y organización logística.

Por ello, ANPE ha instado a la Consejería a actualizar las indemnizaciones y compensaciones económicas por participación en tribunales, revisar las dietas y los gastos de desplazamiento, dotar de personal administrativo y de apoyo suficiente a los procesos selectivos y adoptar medidas de conciliación para los miembros de los tribunales con responsabilidades familiares.

Entre sus demandas también figuran la reducción de la carga burocrática y administrativa asociada a las oposiciones, el reconocimiento profesional de la labor desarrollada mediante su valoración en la carrera docente y el cumplimiento de la jornada laboral máxima establecida por la normativa.