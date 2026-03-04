ANPE se reúne con la consejera de Educación para reforzar el dialogo y revisar los acuerdos del pacto Asturias Educa

Archivo - Consejería de Educación de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, se ha reunido este miércoles con la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, para analizar la situación de la educación pública en la región y reforzar "las vías de comunicación para el diálogo y la negociación como principal herramienta para la mejora de la calidad educativa".

El sindicato ha valorado que algunas de las primeras medidas del pacto Asturias Educa ya se están aplicando en los centros con partidas presupuestarias asignadas, cumpliendo los calendarios pactados, y manifestó su intención de "seguir vigilando para que el cumplimiento del pacto continúe por los cauces acordados".

En un comunicado enviado a la prensa, ANPE ha destacado que "aún quedan muchas mebjoras por conseguir para el conjunto del profesorado y de los centros educativos asturianos" y ha defendido la negociación y el diálogo como vía prioritaria, siempre "desde la exigencia y la reivindicación que definen al sindicato y a su labor en defensa del profesorado".

Entre las reivindicaciones trasladadas a la consejera se encuentran mejoras para los equipos directivos, dotación de recursos para la atención a la diversidad, creación de grupos de trabajo para los Equipos de Orientación y centros de Educación Especial, así como la eliminación de la tasa de reposición.

ANPE también ha solicitado un reconocimiento y retribución adecuada de funciones del profesorado, agilización de la reducción de la burocracia, modificación de la normativa sobre la jornada escolar, impulso de la Formación Profesional, revisión de las resoluciones vigentes desde 2005 y flexibilización de la acreditación de la Competencia Digital Docente.

La presidenta de ANPE ha propuesto abordar todas las necesidades pendientes mediante grupos de trabajo con representantes de todos los sectores afectados, subrayando la importancia de "mantener un diálogo constante y constructivo con la Administración educativa, así como el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados" como condición para garantizar una educación pública de calidad en Asturias.