ANPE urge a reducir la burocracia docente y valora que el Ministerio estudie aplicar IA para aligerarla

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de ANPE, Francisco Benzalá, ha urgido este jueves a reducir la "ingente carga burocrática" que soporta el profesorado y ha valorado positivamente que el Ministerio de Educación contemple el uso de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial para aligerarla.

"El Ministerio tiene la intención --si bien es cierto que no nos ha avanzado documento alguno hasta la fecha-- de establecer un marco para mejorar precisamente una de las condiciones que al profesorado asturiano y al profesorado en general más afectan", ha declarado tras una reunión con la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo.

Benzalá ha subrayado que este asunto ha sido uno de los ejes centrales tanto del encuentro mantenido hoy en Oviedo como de la reciente reunión del sindicato con responsables del Ministerio.

Acompañado por el presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, y la responsable de plantillas del sindicato, Marieda Fernández, Benzalá ha trasladado al equipo de la consejería que dirige Eva Ledo su preocupación por cuestiones estructurales que inciden en el día a día docente, como los horarios lectivos, la ratio o la burocracia administrativa.

"Sabemos que existen diferentes dinámicas en cada comunidad y la consejera nos ha explicado que están barajando fórmulas para reducir la sobrecarga burocrática del profesorado", ha añadido.

Benzalá también se ha referido al desarrollo del acuerdo 'Pacto Educa', firmado entre el Principado y las organizaciones sindicales, con mejoras para el sistema educativo asturiano y las condiciones laborales del profesorado. Ha expresado su confianza en que "se desarrolle en los tiempos previstos", especialmente en ámbitos clave como la atención a la diversidad y el refuerzo educativo, lo que -ha dicho- "redundará en beneficio del alumnado".