Antiguo pozo de Carrio. - PRINCIPADO

LAVIANA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens) ha abierto una convocatoria para seleccionar un proyecto empresarial innovador que permita transformar el antiguo pozo Carrio, en Laviana, en un centro de innovación tecnológica especializado en el sector agroalimentario. El plazo para presentar candidaturas comenzará este martes, 24 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre.

La iniciativa busca atraer una empresa con capacidad para desarrollar, industrializar o validar en el mercado nuevos productos, procesos y soluciones tecnológicas vinculados al sector agroalimentario. Podrán participar pequeñas y medianas empresas, microempresas y profesionales autónomos que presenten proyectos con un elevado componente de innovación tecnológica o industrial y capacidad para generar nuevas inversiones y actividad económica.

La propuesta seleccionada podrá utilizar las dos naves que integran el antiguo Taller de Maquinaria, con superficies aproximadas de 283 y 746 metros cuadrados, respectivamente. En total, las instalaciones disponen de más de 1.000 metros cuadrados destinados al desarrollo tecnológico e industrial, la demostración y la validación de soluciones innovadoras.

Entre los ámbitos que contempla la convocatoria figuran el desarrollo de bioprocesos preindustriales, la fermentación de precisión, los probióticos, los ingredientes específicos y funcionales, la reformulación de productos o las tecnologías de nanoencapsulación y microencapsulación.

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga capacidad para generar un efecto tractor sobre el tejido empresarial y facilite que otras pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar inversiones vinculadas a la innovación y la transición industrial. La actuación se financia a través del Fondo de Transición Justa y forma parte de la estrategia del Principado para diversificar la actividad económica de las cuencas mineras.