La AP-66, reabierta al tráfico

Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la autopista AP-66 se ha abierto ya al tráfico después de que esta mañana hubiese que cortar la circulación a la altura del punto kilométrico 77,9, en el término municipal de Lena (Asturias), debido a la avería de un camión registrada sobre las 10.50 horas de este jueves.

Como consecuencia de este incidente, la concesionaria de la vía, Aucalsa, procedió a bajar las barreras para impedir el acceso de vehículos en la zona de Campomanes. La restricción del tráfico se señalizó a través de los paneles de mensaje variable distribuidos en el tramo afectado.

La Guardia Civil ha informado que a las 11.40 horas finalizó la incidencia y que, como consecuencia, se volvía a abrir la vía al tráfico rodado.