Los apartamentos turísticos tuvieron más de 12.000 viajeros en Asturias, con 33.122 pernoctaciones en abril

Archivo - Un grupo de turistas en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.273 viajeros ocupó los 1.705 apartamentos turísticos abiertos en el Principado de Asturias en abril de 2026 con una estancia media de 2,70 días, por debajo de la media nacional, que es de 4,20 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

En concreto, de los viajeros que usaron los apartamentos turísticos de Asturias en abril la mayor parte eran residentes en España, con 11.335, y 9.39 eran residentes en el extranjero.

Además, en abril se computaron 33.122 pernoctaciones en los apartamentos turísticos del Principado, de ellos 30.397 de residentes nacionales y 2.726 de residentes extranjeros.

Por su parte, el personal empleado en esos 1.705 apartamentos turísticos de Asturias en el citado mes ascendió a 421 personas (34.416 en el resto del país).

Finalmente, el grado de ocupación por plazas (6.272 en total según las estimaciones) se situó en el 17,51 por ciento y por apartamentos en el 26,34 por ciento --suben al 27,34 y al 39,85 en fin de semana-- porcentajes inferiores a la media nacional en ambos casos (36,24 y 54,90 por ciento, respectivamente).