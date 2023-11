Aprobada una iniciativa para instar a la declaración de zonas de mercado tensionado de Cimavilla y la Arena

Moriyón anuncia que se busca un lugar fijo para el 'Punto Lila'



GIJÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante este miércoles en el Pleno una iniciativa para que se inste al Gobierno regional a que inicie el procedimiento preparatorio para la declaración de, al menos, los barrios de Cimavilla y la Arena como zona de mercado residencial tensionado en el concejo gijonés.

La proposición plenaria, amparada por la Ley de Vivienda, ha prosperado gracias a los votos a favor de Podemos, PSOE e IU - Más País - IAS, en contra de Vox y la abstención de Foro, PP y el concejal no adscrito, Óliver Suárez.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha recalcado que no se puede esperar al próximo verano, por que el alza de los precios de la vivienda "no para". Ha replicado a IU, asimismo, que no se trata de un problema solo derivado de la proliferación de pisos turísticos.

Por parte del Gobierno local, su portavoz, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha considerado que es más importante la protección jurídica y fiscal del propietario de vivienda para que la saque al mercado "con seguridad". Al tiempo, ha apostado por incentivos para los propietarios.

El PSOE, a favor de esta iniciativa, ha reivindicado el aumento del parque público de vivienda en el mandato anterior, ejecutado y proyectado. A esto ha sumado las políticas en esta materia de los gobiernos regional y nacional.

IU, por su lado, ha visto necesario estudios "fiables" del mercado inmobiliario y ha considerado preciso marcar un porcentaje máximo de pisos turísticos en estas zonas.

Vox, por su lado, ha rechazado una Ley de Vivienda "intervencionista", además de tildar de "ineficaces" medidas esta de zonas de mercado residencial tensionado.

'PUNTO LILA'

No ha prosperado, en cambio, la proposición presentada por Podemos para el establecimiento de recursos de protección y prevención frente a la violencia machista en los espacios de ocio, que solo ha sumado los apoyos de PSOE e IU - Más País - IAS.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha justificado que pueda aceptar esta proposición en esos términos, si bien ha enumerado algunos recursos con los que ya cuenta el Ayuntamiento.

En el caso del 'Punto Lila', que inició su actividad en 2018, ha destacado que ha ido evolucionando y pasó de un punto fijo, en Fomento, a uno itinerante, y a complementarse con acciones de información y sensibilización.

Asimismo, ha apuntado que este pasado verano, hasta el 3 septiembre, ha desarrollado un total de 2.361 intervenciones, de las que 1.778 eran mujeres y 586 hombres, en las que se sensibilizó a la población joven contra las agresiones sexuales y otras cuestiones.

No se registró ninguna agresión sexual en ese periodo, pero sí algunas incidencias y acoso por parte de ex parejas. En cuanto a las acciones formativas, fueron impartidas a 80 adolescentes pertenecientes a tres entidades juveniles.

Ha indicado, asimismo, que con la entrada de la nueva legislación el Principado puso en marcha un centro de crisis diario, de carácter autonómico, que actúa de forma inmediata trasladándose al lugar donde se encuentre la mujer agredida. Se han establecido, para evitar duplicidades, líneas de colaboración entre Principado y Ayuntamiento en este sentido.

Con todo esto, Moriyón ha visto preciso realizar un diagnóstico sobre la realidad de la ciudad ahora, cuando se va a abordar un nuevo contrato de este servicio, para lo que se debe contar con los profesionales implicados y cuerpos de seguridad y otras entidades relacionadas, según ella.

Ha adelantado, eso sí, que se contempla una ampliación de este servicio y está previsto a nivel presupuestario, como también se prevé incrementar la difusión de la campaña contra agresiones sexuales.

Dicho esto, ha considerado necesario mantener la coordinación con el centro de crisis del Principado. Ha indicado, también, que se sigue buscando un sitio físico adecuado.

Y si bien ha recalcado a Podemos que no pueden imponer este servicio a eventos privados, sí que lo han promovido a las comisiones de festejos y donde ha sido posible el 'Punto Lila' se ha trasladado a fiestas, como la Semana Negra.

Además, a los locales hosteleros se les da información sobre la existencia de este servicio y se les invita a identificar sus establecimientos en el compromiso de la lucha contra la violencia de género. Moriyón, por otro lado, ha asegurado a Podemos que tendrá siempre "la puerta abierta" para hablar de posibles actuaciones.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha replicado a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que lo que no va a acabar con la violencia de género es "negar su existencia" y ha defendido que se necesitan más recursos para combatir esta.

Rouco, por su lado, ha incidido en que con 592 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, el que traigan a Pleno esta proposición es "el exponente más claro del fracaso".

Le ha retado a Podemos, asimismo, a que demuestre con cifras que la implantación de estas medidas tienen resultados prácticos, a efectos de la reducción del número de acosos, coacciones y todo tipo de crímenes que genera este tipo de violencia.

"Lo que propone no vale para nada", ha asegurado, a lo que ha señalado que es solo una "solución cosmética a un drama que se registra como consecuencia de su modelo social fallido". "Saben lo que quieren las mujeres que fuimos víctimas de violencia", ha preguntado retóricamente, para añadir a continuación "que se pudran en la cárcel".

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES PORTUARIAS

Tampoco ha salido adelante una proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar a la Autoridad Portuaria de Gijón a que realice "de manera inmediata", mejoras medioambientales

que afecten al municipio de Gijón.

Entre las propuestas, se incluía que cuando hubiera manchas de carbón llegadas a la playa, Emulsa procediera a su limpieza, y si se demostraba que procedían de El Musel, se les pasara la factura. En este caso, PSOE, IU- MP - IAS, Vox y Podemos han votado a favor y Foro, PP y el concejal no adscrito en contra.

El concejal socialista José Ramón Tuero, por su parte, ha llamado la atención sobre que, por primera vez en los últimos años, la Autoridad Portuaria presenta 13 millones de euros de beneficio. "Quien mancha, que pague", ha conminado. Al tiempo, ha advertido del problema "grave" a nivel turístico que supone tener manchas de carbón en la playa de San Lorenzo.

Y ante las acusaciones de Rouco (Vox) al PSOE por traer esta iniciativa cuando no fueron capaces de resolver el problema en el mandato pasado, como tampoco lo hizo Foro en sus dos mandatos anteriores, Tuero ha reivindicado su derecho a defender lo que cree mejor para la ciudad.

También Moriyón ha remarcado que, en su segundo mandato de alcaldesa, fue la primera vez que el puerto reflejó en su presupuesto una partida medioambiental que llegó a estar en el orden de un millón de euros y a veces 1,5 millones. En esa época se empezaron a exigir una pavimentación de los muelles y a colocar apantallamientos, según ella.

"No debemos bajar la guardia", ha trasladado a Suárez Llana (IU), al que ha pedido que, a través de su partido que está en el Gobierno regional, ponga "los puntos sobre las íes" y haga que las empresas cumplan con la legislación medioambiental.

Precisamente IU ha visto necesario abrir un debate sobre cómo debe ser el puerto gijonés, a lo que ha opinado que no puede ser el "campeón" del transporte de carbón, según él.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles (PP), ha hecho una defensa de las labores de limpieza, que se han reforzado. También ha recalcado que se analizan las manchas de carbón que llegan a la playa y se limpian en temporada de baño, pero no ha visto oportuno todo el año porque supone, según él, "una importante arrastre y pérdida de arena que no nos podemos permitir".