Aprobada en la Junta General la proposición del PP que pide medidas para mejorar la cobertura de telefonía móvil

Resultado de la votación - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este martes una proposición non de ley del PP sobre la adopción de medidas para la mejora de la cobertura de telefonía móvil en todos los núcleos habitados.

La iniciativa salió adelante, además de con los votos del PP, con los de Vox y con el del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. Los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más Pais-IAS, votaron en contra, argumentando que las competencias de telecomunicaciones son del estado. Sin embargo, sus sufragios fueron insuficientes para frenar la aprobación.

En concreto, la proposición suscrita por la Junta General insta al Gobierno del Principado a solicitar la colaboración con los ayuntamientos, con el fin de identificar de manera precisa los núcleos habitados que carecen de cobertura de telefonía móvil o presentan una cobertura insuficiente, contrastando la cobertura real con la cobertura teórica declarada por las operadoras.

También le pide que impulse, en colaboración con las operadoras de telecomunicaciones, fórmulas de colaboración público-privada destinadas a facilitar el despliegue de infraestructuras de telefonía móvil en aquellos núcleos habitados donde no exista y no haya previsión de instalación.

De igual forma, se plantea la necesidad de promover la instalación de infraestructuras de soporte necesarias para garantizar una cobertura mínima de telefonía móvil en todos los núcleos habitados del Principado de Asturias en los que no exista el servicio, priorizando aquellos con población envejecida o con especiales dificultades de acceso a servicios básicos.

Por último, el texto pide mejorar la cobertura de telefonía móvil en la Red Autonómica de Carreteras del Principado de Asturias, especialmente en aquellos tramos con mayor aislamiento o riesgo, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar el contacto con los servicios de emergencia.