Aprobada la licitación del Bulevar de Lugones por 4,64 millones

El alcalde de Siero, Ángel García, junto a Javier Rodríguez, concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, y Juan Antonio Freije, técnico municipal. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado la licitación de las obras del Bulevar de Lugones entre la calle Leopoldo Lugones y la Avenida del Castro, con un presupuesto de 4,64 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, han explicado en nota de prensa que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de febrero.

El regidor ha explicado que la inversión total del proyecto, sumando la inversión privada, suma casi 9 millones de euros, lo que convierte a esta intervención en "la más importante realizada por el Ayuntamiento en la historia de Lugones".

Permitirá además "disponer de solares para nuevas viviendas que den respuesta a la alta demanda de construcción en la localidad". García ha destacado que "será uno de los bulevares más importantes de Asturias por la longitud, la amplitud y la configuración, que atiende tanto al vehículo privado como a las personas".

LA INTERVENCIÓN

La actuación contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 metros cuadrados, dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los 100 metros. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros.

El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros de eje central, que incluirá zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales, atravesados por ejes transversales alineados con los pasos peatonales del vial.

El viario principal se proyecta en continuidad con el tramo anterior ya ejecutado: dos carriles de 3,5 metros por sentido, separados por una mediana de 1 metro, más una acera en el lado oeste con ancho variable entre 7,25 y 7,95 metros, incluyendo en algunos tramos bandas de aparcamiento de 2,5 metros. También se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

En el lado este, se proyecta una franja pavimentada y ajardinada de 4 metros de ancho junto a los edificios previstos, con espacio para terrazas, un carril de acceso restringido (residencial, mantenimiento y emergencias) de 5,5 metros de ancho, y una franja verde de 1 metro que da paso a un carril bici de 2,60 metros.