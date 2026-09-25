Aprobada una propuesta para poner en marcha el Plan de Prevención de Desahucios

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes dos propuestas de resolución presentadas, una por la diputada del Grupo Mixto y otra de manera conjunta por PSOE e IU-Convocatoria con medidas en materia de vivienda. La iniciativa de Tomé reclama poner en marcha el 'Plan de Prevención de Desahucios', aprobado en Comisión, con el objetivo de evitar la pérdida de la vivienda habitual tanto por causas hipotecarias como por impago del alquiler.

En este sentido, plantea coordinar "de manera inmediata" alternativas habitacionales dignas antes de la ejecución de cualquier lanzamiento.

Además la inicativa insta al Gobierno asturiano a continuar "de manera ágil" con los estudios técnicos necesarios para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en aquellas áreas de los concejos asturianos que así lo requieran.

El tercer punto de la resolución plantea elaborar un 'Plan Director de Vivienda Pública de Asturias 2027-2030', con respaldo en el ordenamiento jurídico y el objetivo de incrementar en 5.000 viviendas el parque público de la comunidad.

El documento deberá incorporar, según la iniciativa aprobada, un análisis de las realidades demográficas, geográficas y socioeconómicas de Asturias, con el objetivo de garantizar el equilibrio territorial, y establecer la dotación presupuestaria necesaria para cumplir los objetivos fijados.

PROPUESTA DEL PSOE

En cuando a la propuesta presentada conjuntamente por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, y respaldada además por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, insta al Consejo de Gobierno a reforzar las políticas públicas de vivienda en la región.

El texto aprobado insta al Ejecutivo autonómico, en primer lugar, a continuar con la construcción de nuevas promociones de vivienda pública, con el objetivo de alcanzar las 15.000 viviendas en un horizonte de diez años.

En segundo lugar, la resolución reclama duplicar las ayudas al alquiler, de forma que la cobertura llegue a 10.000 familias asturianas a lo largo del próximo año.

Asimismo, la Cámara autonómica pide proseguir con la declaración de zonas tensionadas en aquellos barrios, pueblos y ciudades cuyos datos acrediten la necesidad de esta intervención.

Por último, el texto emplaza al Gobierno regional a culminar y suscribir, antes del 31 de diciembre de 2026, un Pacto Social por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible junto con los miembros del Consejo Autonómico de la Vivienda.

Con esta iniciativa, sus impulsores han defendido la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para el conjunto de la población asturiana.