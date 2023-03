Aprobada la tramitación de la reforma del Reglamento que contempla indemnizaciones por cese de los diputados

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gran mayoría de los 45 diputados de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado con su voto en el pleno de este miércoles la toma en consideración y la tramitación en lectura única de una reforma del Reglamento del parlamento asturiano que recoge una indemnización de transición en concepto de cese para aquellos diputados que pierdan su condición por extinción de su mandato.

La reforma del Reglamento ha sido presentada por los grupos del PSOE, PP, Ciudadanos ,Podemos, IU y Foro Asturias. Ha sido después de años de trabajo con reuniones para hacer el mencionado cambio.

En la votación de este miércoles se votaban dos cuestiones. En primer lugar, la tramitación de la iniciativa. En segundo lugar, que esa tramitación se haga en lectura única, lo que agilizará los trámites y permitirá aprobar la reforma en el último pleno de la legislatura.

En cuanto a la toma en consideración, fue respaldada por todos los grupos, excepto Vox y el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, que votaron en contra, y el diputado del Grupo Foro Asturias Pedro Leal, que se abstuvo. El diputado de Podemos Daniel Ripa ni siquiera votó, en contra del sentido de voto afirmativo de sus tres compañeros.

Con posterioridad se votó la conveniencia de hacerlo en lectura única. El sentido del voto fue idéntico y también fue aprobado, con la única salvedad de que en este caso los cuatro parlamentarios de Podemos se posicionaron en contra.

Los diversos portavoces fueron tomando la palabra para defender su posición, la mayoría de forma muy breve y coincidiendo en el trabajo de los letrados de la Cámara.

La parlamentaria que más tiempo habló fue la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, quien explicó que el texto propuesto sirve para equipararlo con los reglamentos que existen en otros parlamentos, incluida esa posibilidad de fijar una indemnización transitoria por cese.

En concreto, la mencionada indemnización figura en el artículo 14 de la reforma, titulado 'Retribuciones y otras asignaciones'. "Previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, la Mesa podrá reconocer a los diputados qeu pirerdan su condición por extinción del mandato el derecho a percibir una indemnización de transición en concepto de cese", establecer.

"UNA PROPOSICIÓN VERGONZOSA"

El actual diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, que fue expulsado de Ciudadanos este verano, se mostró muy duro con la reforma respaldada, entre otros, por sus excompañeros de grupo.

"Esta proposición es vergonzosa, se cuela de rondón en el último minuto para que los asturianos no sepan que la única intención es reforzar el poder de las oligarquías de los partidos y ahogar la libertad y la independencia", ha dicho. Fernández Bartolomé ha dicho que fue él el que propuso reformar el Reglamento, pero no así. Y reprochó al resto de parlamentarios que no hayan permitido una tramitación abierta a la participación pública, con comparecencias de expertos.

Además, Fernández Bartolomé ha dicho que estaba "pasmado" por la participación de Podemos en la iniciativa. "Entiendo que el bipartidismo se defienda, pero no su posición", les ha dicho.

Previamente había tomado la palabra por Podemos la diputada Nuria Rodríguez, quien ha defendido la necesidad de la reforma y ha dicho que el texto planteado mejora con mucho las condiciones que tenían anteriormente. Además ha puesto en valor el "gran consenso" de la iniciativa.

DATO

Por otro lado, la sesión plenaria ha servido para aprobar la tramitación de la Ley de medidas para el impulso de la economía del dato planteada por el PSOE.

En este caso, los parlamentarios también aprobaron la toma en consideración correspondiente y que se realice en lectura única, lo que también permitirá aprobar la norma dentro de 15 días, en el último pleno de la legislatura.