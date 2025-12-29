Aprobados 3,9 millones para el futuro juzgado de Pravia

Archivo - Principado y Pravia firman el convenio de cesión de La Azucarera para construir el futuro juzgado - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 3.960.835 euros para las obras del futuro juzgado de Pravia, que se ubicará en el ala este del edificio de La Azucarera. El Ejecutivo espera adjudicar la actuación en la primavera de 2026.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos firmó el pasado marzo un convenio con el Ayuntamiento de Pravia para la cesión del espacio que albergará la sede judicial. El inmueble de La Azucarera, situado en una parcela de 17.240 metros cuadrados de propiedad municipal, cuenta con un ala este de 1.755 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. La administración local se encargará de las obras necesarias para la conexión peatonal entre la vía pública y la entrada principal del edificio, así como de la circulación peatonal desde las plazas de aparcamiento de la parcela.

La nueva sede de Pravia figura entre los compromisos recogidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales para los próximos diez años, que movilizará una inversión global de 77,5 millones para la mejora y modernización de este servicio público.

SUMINISTRO DE AGUA

Por otro lado, el Ejecutivo ha acordado destinar 2.900.246 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a las obras de ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime y la digitalización del sistema. Esta actuación, que implica la creación de nuevas infraestructuras, permitirá garantizar el suministro de agua.

El proyecto recoge el acondicionamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y la construcción de un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime. Esta última infraestructura abastecerá a la zona alta de la capital grandalesa y la industria láctea, así como a Pesoz.

También incluye la renovación de la conducción entre Castro y Busmayor, la digitalización y automatización del sistema y la creación de otros tres depósitos de menor tamaño: uno de cien metros cúbicos para Castro y otros dos, de cincuenta cada uno, para las localidades de Padraira y Santa María.