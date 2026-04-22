Apuñalan a un hombre en la Avenida Colón de Oviedo

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga un apuñalamiento que ha ocurrido este miércoles en la Avenida Colón de Oviedo, donde un hombre ha resultado herido por arma blanca.

Según ha informado la Policía a Europa Press, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir asistencia médica tras el suceso.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta a la espera de encontrar a la persona responsable del suceso.