Apuñalan a un hombre en la Avenida Colón de Oviedo

Archivo - Un coche de la Policía Nacional.
Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 12:46
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   OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional investiga un apuñalamiento que ha ocurrido este miércoles en la Avenida Colón de Oviedo, donde un hombre ha resultado herido por arma blanca.

   Según ha informado la Policía a Europa Press, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir asistencia médica tras el suceso.

   Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta a la espera de encontrar a la persona responsable del suceso.

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