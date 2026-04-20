A juicio los detenidos por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero: penas de hasta 21 años y multas de 145 millones

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman hasta 21 años de cárcel para cinco procesados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

El juicio, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Oviedo, está previsto que comience este miércoles, 22 de abril, a las 10.00 horas, y se prolongue durante seis sesiones hasta finales de mes.

La investigación se inició a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Illinois (EE.UU.), en el marco de una colaboración conjunta con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central de la Policía Nacional española.

Para desarticular la red, las autoridades estadounidenses lograron introducir a un agente infiltrado en la organización liderada desde Colombia. Bajo esta modalidad de operación encubierta, se coordinó el transporte de la droga desde aguas internacionales cerca del Caribe hasta Puerto Rico, donde fue custodiada por agentes federales. Finalmente, la Fiscalía Especial Antidroga autorizó la entrega controlada de 600 kilos de la sustancia, que viajaron a España en la bodega de un vuelo comercial desde Puerto Rico a Madrid.

Tras la llegada de la sustancia estupefaciente a España, el cargamento siguió un itinerario vigilado por las autoridades que culminó con la detención de la organización en Asturias. Para el traslado, los procesados alquilaron una autocaravana.

El 28 de octubre de 2022, tres de los acusados fueron detenidos en una nave del concejo de Siero, situada en la carretera de Viella-La Estación, mientras cargaban los sacos con cocaína y armas de guerra, entre las que se hallaron fusiles de asalto, un lanzacohetes y una granada militar en condiciones de uso.

La Fiscalía imputa a los procesados delitos de tráfico de drogas "en cantidad de notoria importancia", así como pertenencia a organización criminal. Además les atribuye un delito de depósito de armas de guerra en concurso con un delito de tenencia ilícita de armas.

El Ministerio Público solicita para el principal acusado 14 años de prisión y una multa de más de 145 millones de euros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, además de 7 años más por depósito de armas de guerra. Por los mismos delitos al segundo acusado se le piden 13 y siete años de cárcel; al tercero doce y dos y medio; al cuarto diez y seis años; y a la quinta procesada, siete años de prisión por delito contra la salud pública.