Ara Malikian incluye al Teatro Palacio Valdés en su nueva gira mundial

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El violinista Ara Malikian ha incluido el Teatro Palacio Valdés en su nueva gira mundial. El músico español de origen libanés y ascendencia armena actuará en Avilés el domingo 13 de marzo, a las 17.30 horas.

Las entradas se pueden adquirir, con precios a partir de 36 euros, en la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes y la taquilla de la Casa de Cultura.

Malikian llegará a Avilés en el tour de su nuevo disco, que lleva por título su nombre, 'Ara', lanzado el pasado 2021. Un trabajo discográfico inspirado en el crecimiento de su hijo. Como él mismo dice, "esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre".