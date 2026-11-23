OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de uso del ara Fortuna Balnearia, propiedad del Principado, a favor de la administración local.

Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa al término de la reunión, esta pieza se expone en el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés y el acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón permite que el ara, declarada bien de interés cultural (BIC), permanezca en la ciudad en régimen de depósito por un mínimo de cuatro años.

La lápida, en forma de bloque paralelepípedo, fue hallada en 1820 en Tremañes (Gijón). Cultura adquirió la pieza en 2023, la restauró y desde junio de 2024 se expone en el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés.