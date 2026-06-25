Arantza Margolles gana el Premio Alfonso Iglesias de cómic en asturiano con su obra 'Slecno'

Cómic ganador. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autora gijonesa Arantza Margolles Beran ha ganado la decimoctava edición del Premio Alfonso Iglesias de cómic en asturiano por su obra Slecno, un galardón convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte que está dotado con 6.000 euros e incluye la publicación del trabajo.

El jurado del certamen ha estado compuesto por el filólogo Marcos Martínez, la ilustradora Mónica García y el escritor Agustín Cernuda del Río. Sus integrantes han destacado en el acta "la originalidad y la coherencia de la propuesta gráfica, así como la expresividad con la que se construye una historia personal que se entrelaza con la memoria histórica familiar y social".

La obra galardonada se inspira en el diario de viaje de una mujer asturiana con raíces en Moravia que se traslada a la localidad de Olomouc para aprender el idioma checo y aproximarse de este modo al pasado de su familia. A través de este argumento, Margolles ha articulado un relato de fuerte carga emocional con una reflexión sobre la identidad y la memoria.

A esta convocatoria del Premio Alfonso Iglesias podían presentarse trabajos inéditos y no premiados en otros certámenes, de temática y estilo libres. Las bases exigían que las obras se presentaran en forma de historia única o de conjunto de relatos, con una extensión mínima de cincuenta páginas.

TRAYECTORIA DE LA AUTORA

Arantza Margolles Beran (1982) es licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Autónoma de Madrid. En su trayectoria profesional, ha colaborado en diversos medios de comunicación asturianos y es la responsable de la sección de efemérides del diario El Comercio.

Asimismo, la historiadora ha presentado el programa Historias y Misterios en la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) y es codirectora del periódico A Quemarropa, publicación vinculada a la Semana Negra de Gijón. En lengua asturiana, ha publicado el libro 'Fuimos granos d'arena. La solidaridá n'Asturies énte'l desastre d'Annual' (2004) y la novela histórica Santo Amaro, obra con la que ha obtenido el Premio Muyer de Ediciones Trabe en 2025.