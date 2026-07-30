ArcelorMittal gana un 51,6% menos hasta xunu, con 1.100 millones, por tipos de cambéu y intereses

Archivo - Exteriores de la factoría ArcelorMittal en Avilés, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

UVIÉU/MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El xigante siderúrxicu ArcelorMittal llogró un beneficiu netu atribuyíu de 1.258 millones de dólares (1.100 millones d'euros) na primer metá del 2026, lo que supón un descensu del 51,6% en comparanza col resultáu contabilizáu nos seis primeros meses del añu precedente, según informó esti xueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercáu de Valores (CNMV).

La empresa esplicó que les sos ganancies viéronse influyíes negativamente pol aumentu de les perdes por tipu de cambéu y la medría de los gastos netos por intereses.

Coles mesmes, señaló que si'l beneficiu netu compárase col beneficiu netu afechu de 1.810 millones de dólares (1.582 millones d'euros) del primer semestre del 2025, la baxada ye menos acusada, del 30,5%.

Les ventes d'ArcelorMittal ente xineru y xunu d'anguaño sumaron 32.218 millones de dólares (28.169,5 millones d'euros), un 4,9% más que nel mesmu periodu del 2025.

Ente abril y xunu, la multinacional llogró un beneficiu netu atribuyíu de 683 millones de dólares (597,2 millones d'euros), cifra más d'un 60% inferior que'l resultáu rexistráu nel segundu trimestre del 2025, ente que les sos ventes aumentaron un 4,7%, hasta los 16.671 millones de dólares (14.576,1 millones d'euros).