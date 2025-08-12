Del Arco afirma que los menores migrantes llegados de Canarias van a seguir tutelados por esa comunidad autónoma

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, antes de intervenir en la Jornada de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. (Archivo) - EUROPA PRESS

"Son refugiados", recalca la titular de Derechos Sociales

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha señalado este martes que el traslado a Gijón de menores migrantes no acompañados desde Canarias obedece a la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones a hacer esta distribución o asumir a los menores solicitantes de asilo, es decir, "son refugiados", ha recalcado.

En respuesta a los medios de comunicación antes de participar en un acto en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha insistido en que es el Ministerio quien es el responsable de los traslados y quien los gestiona.

La consejera ha remarcado que así se hace, como ocurre en todo el ámbito de la protección internacional, con los traslados de personas refugiadas que han solicitado asilo y que, por tanto, están sujetas al programa de protección internacional.

Ha precisado, eso sí, que estos chicos, menores de edad, están tutelados por Canarias y van a seguir estando tutelados por Canarias, aunque estén en Asturias.

Ha reiterado, en la misma línea, que estos menores, que no tienen que ver con los menores migrantes dependientes del Ministerio de Juventud y de Infancia, forman parte de esta distribución territorial que llevamos intentando gestionar en diferentes conferencias sectoriales y a la que la última, las comunidades del PP no se presentaron, lo que ha frenado la distribución de los menores de Canarias que, en todo caso, serían competencia de la comunidad autónoma, de esta consejería y que tendríamos que tutelar.

Dentro de ese contingente de menores que llegaron a Canarias, hubo en torno a 800 que solicitaron asilo. "Esto supone otra fórmula diferente de protección", ha aclarado.

Sobre ello, ha insistido en que esto pone en funcionamiento todo el mecanismo de protección internacional, pasan a ser refugiados y la gestión de sus traslados depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones quien, además, es responsable de toda la política de comunicación con relación a estos traslados.

"Estos menores van a seguir tutelados por Canarias y acogidos por Accem, que es una de las entidades que en esta comunidad autónoma tiene suscritos convenios con el Ministerio de Inclusión".