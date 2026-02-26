Del Arco dice que el Protocolo para evitar ausencias no autorizadas de menores tutelados está dando resultados positivos

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

La comisión Derechos Sociales y Bienestar Marta del Arco, ha indicado este jueves en comisión parlamentaria que tras la adopción de un Protocolo para evitar las ausencias no autorizadas de los menores bajo tutela del Principado "los resultados son positivos". Además ante las críticas de Vox, Del Arco ha asegurado que todos los menores acogidos en edad de escolarización están escolarizados.

Ha explicado que el protocolo ha supuesto "una mejora en la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hay una valoración de ambas partes muy satisfactoria". "Creo que esa vía de comunicación previa y verbal que se tiene desde los centros con las comisarías correspondientes a los puestos de la Guardia Civil ha mejorado notablemente la intervención en estadios rápidos y tempranos. Eso sí que es una valoración que además la hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", dijo.,

Ha añadido que compartir modelos más rápidos, sistemas ágiles de comunicación vía correo electrónico, facilita muchísimo esta coordinación previa y una actuación muchísimo antes por parte de las Fuerzas y Cuerpos y los propios centros.

Por su parte la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, ha indicado que "es conocedora de los menores y las menores que se fugan". "En mi correo, todos los días, cada vez que hay una fuga y un reintegro, yo lo tengo en mi correo y nos molestamos, activamos y hacemos seguimiento y valoramos la intervención educativa que debemos de seguir y las investigaciones pertinentes coordinadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de eso, no voy a dar información de ninguna menor concreta", dijo.

Del Arco compareció en el Parlamento a petición de Vox para informar sobre la gestión de los centros de menores. Durante su intervención inicial ha dado una explicación general sobre el número de centros públicos y concertados existentes en Asturias, así como los programas existentes y su funcionamiento.

En este sentido ha explicado que actualmente hay 141 plazas en los centros de titularidad pública, de gestión pública, y 196 en los centros concertados, siendo de estos 89 dedicados a menores migrantes no acompañados. Además en los programas de transición a la vida cuentan con un total de 76 plazas.

Ha dicho que todos los centros están sujetos al mismo sistema de registro, que consta de un registro acumulativo de conducta, un proyecto educativo individualizado y los informes de seguimiento. Todos están sujetos al mismo proyecto marco de acogimiento residencial, al programa de educación sexual en centros, al mismo programa para trabajar la historia de vida y existe un protocolo de ausencias no autorizadas y un protocolo de aseguramiento.

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco ha preguntado a la consejera por las ausencias no autorizadas de los menores y ha criticado que la falta de resultados del protocolo para evitar esas ausencias.

"Ya nos gustaría a nosotros que los centros de menores funcionasen como un reloj suizo, pero es que no es así, porque es un desastre. Los protocolos no les dan garantía a los familiares, a ninguno ni a los menores, porque los niños que están en esos centros están sufriendo", dijo la diputada de Vox.

Sara Álvarez Rouco ha criticado que desde el Gobierno digan que "estos centros van bien" cuando no existe transparencia. "No solo no hay transparencia, solo hay oscurantismo", dijo la diputada de Vox. La diputada de Vox se dirigió en su turno de fijación de posiciones a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé como "sinvergüenza".

Por su parte la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha asegurado que bajo la gestión de esta consejera "todo lo que tiene que ver con los centros de menores ha dejado de ser un escudo para convertirse ya demasiadas veces en una puerta abierta para la inseguridad y la vulneración de los derechos de los niños y niñas que están bajo la tutela y bajo la gestión de su consejería".

Polledo acusó además a la diputada Covadonga Tomé y al parlamentario Xabel Vegas de ser "cómplices" de todo lo que está ocurriendo en la consejería.

BRONCA Y "ESPECTÁCULO LAMENTABLE"

La comisión se desarrolló en un clima tenso que terminó con la expulsión de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, por parte de la presidenta, la 'popular', Pilar Fernández Pardo. Tanto Tomé, como la diputada del PSOE, Ana Isabel González Cachero, como el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, criticaron el comportamiento de la presidenta de la comisión a la que tildaron de "imparcial" a la hora de dirigir el debate parlamentario.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé aseguró que le llama la atención el interés de un partido como Vox en la defensa, "parece ser de algunos y algunas jóvenes cuando realmente en todas sus manifestaciones públicas, en todas sus intervenciones públicas, son capaces de cosificar, de insultar, de deshumanizar a otros jóvenes y otras jóvenes porque su procedencia, su color de piel, su raza o su tendencia sexual, su género, es diferente de la que a ellos les gustaría".

Tomé destacó que para su grupo es una prioridad elevar las políticas de infancia a la primera línea y blindar servicios públicos como la educación, como la sanidad y como los servicios sociales, que son verdaderamente los que tienen la capacidad de mejorar las vidas de los niños, de las niñas, de las y de los adolescentes.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha criticado el comportamiento de la presidenta de la comisión, Pilar Fernández Pardo, a la que ha acusado de imparcialidad y ha

"En esta sesión hemos dado, francamente, un espectáculo bastante lamentable y además me preocupa particularmente cuando estamos hablando de menores y de menores particularmente vulnerables", dijo Vegas.

Ha lamentado la intervención de la diputada del Grupo proponente, la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco y ha asegurado que "su discurso político que es un discurso fascista que precisamente utiliza a los menores y a los menores sobre todo extranjeros políticamente con sus discursos de odio".

"IMPRESIONADA E INDIGNADA"

Al finalizar ese punto de la comisión, la consejera se mostró "absolutamente impresionada e indignada" por "la falta de rigor y el desconocimiento absoluto y, sobre todo, por utilizar al sistema de protección de menores y a los centros de acogimiento residencial en el que trabaja personal, personal altamente especializado, cualificado y comprometido, y a un montón de niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto sufrimiento pa para un debate público que aseguró da vergüenza.