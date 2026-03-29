Arde un coche en Avilés

Incendio
Incendio - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 15:43
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   OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han actuado la pasada madrugada para sofocar el incendio en un coche en Aviles.

   El suceso se produjo en la pasada madrugada en la calle Jardín, según información del SEPA recogida por Europa Press. No hubo personas afectadas.

   Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque del SEPA de Avilés. El aviso se produjo a las 4.10 horas a la sala del 112 Asturias. El incendio fue extinguido a las 4.57 horas.

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