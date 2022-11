El área sanitaria V entrega sus premios de investigación a trabajos colaborativos

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gerencia del área sanitaria V, con cabecera en Gijón, ha entregado este miércoles los Premios de Innovación e Investigación 2022, que reconocen nueve trabajos en las áreas de medicina, enfermería e innovación, entre los 29 proyectos presentados a esta 32ª edición.

El jurado ha valorado la "gran calidad" de los trabajos ganadores, muchos de los cuales se han publicado en revistas internacionales, con un "elevado factor de impacto", y alguna es el resultado de proyectos colaborativos en grupos de investigación de varios países.

El primer premio de la categoría de medicina ha sido para el trabajo 'Establishment and persistence of a glycopeptide-resistant Enterococcus faecium ST80 and ST117 clones within a health-care facility located in a low prevalence geographical area', publicado en Microbial drug resistence por Carlos Rodríguez Lucas, Javier Fernández, Carmen Raya, Alberto Bahamonde, Antonio Quiroga, Rosario Muñoz y M. Rosario Rodicio. Es un trabajo colaborativo de los servicios de Microbiología del Hospital Universitario de Cabueñes, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el grupo de Microbiología Traslacional del ISPA, el Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo y el Hospital del Bierzo.

El primer accésit en esta categoría ha recaído en el estudio 'Mesenchymal stem cells as a cornerstone in a galaxy of intercelular signals: basis for a new era of Medicine', publicado en International Journal of Molecular Sciences por Silvia Fernández Francos, Noemí Eiro, Luis A. Costa, Sara Escudero Cernuda, María Luisa Fernández Sánchez y Francisco Vizoso, de la Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de Jove.

El segundo accésit ha sido para el trabajo 'Citología de orina por lavado y hematuria macroscópica monosintomática: experiencia sobre su utilidad en una consulta de alta resolución' publicado en Archivos Españoles de Urología por Pablo Sánchez Verdes, Sergio Fernández Pello, Iván González Rodríguez, José Javier Salgado Plonski, Laura Alonso Calvar, Pelayo José Suárez Sal y Luis Rodríguez Villamil, del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes.

El jurado ha concedido, además, dos menciones a la excelencia en esta categoría a 'Oral versus long-acting injectable antipsychotic treatment for people with severe schizophrenia. A 5-year follow-up of effectiveness' que Juan J. Fernández Miranda, Silvia Díaz Fernández y Francisco López Muñoz, del Área de Gestión Clínica de Salud Mental del área V, han publicado en The Journal of nervous and mental disease; y al trabajo 'Mesenchymal stem/stromal cells and their derivates in acute diseases: emergency in the post-covid-19 times, publicado en International Journal of Molecular Sciences', por Francisco Vizoso, Silvia Fernández Francos y Noemí Eiro, investigadores de la Fundación Hospital de Jove.

En la categoría de enfermería, se ha reconocido el trabajo 'Prevalencia y factores asociados en la fragilidad en adultos mayores de 70 años en la comunidad', que Lara Menéndez, Anaí Izaguirre, Salvador Tranche, Ángeles Montero y María Isabel Orts, del centro de salud de El Coto han publicado en la revista Atención Primaria.

Por su parte, ha recibido el accésit el proyecto 'Psychosocial and pharmacological approaches for improving treatment adherence and outcomes in people with severe schizophrenia: a 10-year follow-up', publicado en Journal of Psychiatric Practicen por Silvia Díaz Fernández, Francisco López Muñoz y Juan J. Fernández Miranda, del Centro de Tratamiento Integral del Área de Gestión Clínica de Salud Mental del área V.

En la categoría de Innovación, ha obtenido el primer premio Sergio Fernández Pello, del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes, por el trabajo colaborativo internacional 'Perioperative impact of body mass index on upper urinary tract and renal-robot-assisted surgery: a single high-volume centre experience', difundido en Journal of Robotic Surgery.

El accésit de esta categoría es un galardón compartido por los servicios de Urología y Radiología por su proyecto 'Usefulnes soft contrast enhanced ultrasound for evaluation of cystic renal masses', que Pelayo José Suárez Sal, Sergio Fernández-Pello Montes, Patricia Laura Caveda Rodero, José Javier Salgado Plonski, Laura Alonso Calvar, Pablo Sánchez Verdes y Luis Rodríguez Villamil han publicado en la revista Urología General.