Arquea Biological Innovations representará al tejido empresarial en el Encuentro de Alcaldes por la Innovación

Arquea Biological Innovations representará al tejido empresarial de Avilés en el Encuentro de Alcaldes por la Innovación. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.

OVIEDO/AVILÉS 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el CEO de Arquea Biological Innovations, Fernando García Osorio, han mantenido este jueves una reunión en el Ayuntamiento para, entre otras cuestiones, concretar la participación de la compañía en el próximo Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, que se celebrará el 30 de septiembre en Terrassa (Barcelona), organizado por la Red Innpulso.

Arquea Biological Innovations, ganadora de la convocatoria 'Empresa avilesina más innovadora 2026', será la encargada de representar al tejido empresarial de Avilés en este encuentro. En la reunión también han participado el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, y varios integrantes del equipo de la empresa.

La compañía ha sido reconocida por su elevado componente innovador, la madurez tecnológica de su proyecto, su viabilidad empresarial y su capacidad para abordar desafíos relacionados con la salud pública, la sostenibilidad, la competitividad industrial y la transición hacia una economía basada en el conocimiento.

Su propuesta se basa en el enfoque 'One Health', que integra la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, y busca contribuir a reducir el desperdicio alimentario y la huella de carbono asociada a la producción de alimentos, así como facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a herramientas avanzadas de control microbiológico.

En sus dos años de trayectoria, Arquea Biological Innovations ha alcanzado un grado de desarrollo tecnológico que incluye validaciones industriales junto a empresas del sector agroalimentario y la obtención del sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT).

La compañía afronta además una etapa de crecimiento impulsada por nuevos acuerdos comerciales, inversión privada y la ampliación de su plantilla.