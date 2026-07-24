Arranca el XXV Campeonato Nacional de Bateo de Oro en Navelgas (Tineo)

Acto de inauguración que ha tenido lugar esta tarde en Navelgas. - EOLO COMUNICACIÓN

TINEO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad tinetense de Navelgas ha vuelto a convertirse este viernes en la capital nacional del bateo de oro con la inauguración de la XXV edición del Campeonato Nacional de Bateo de Oro. La cita, organizada por la Asociación de Bateadores de Oro Barciaecus, reunirá hasta el próximo domingo a más de 250 participantes procedentes de diversos puntos de España y de países como Países Bajos y Polonia.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez; la alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández; y el presidente de la Asociación 'Barciaecus', César Castaño. La apertura ha registrado la visita sorpresa del presidente de la Federación Mundial de Bateo de Oro, Sanjay Singh.

Durante la inauguración, las autoridades han destacado el valor de un evento que, veinticinco años después de su nacimiento, se ha consolidado como una de las citas más singulares del verano asturiano y un importante escaparate para el turismo, el patrimonio y las tradiciones del occidente de la comunidad.

En este sentido, César Castaño ha señalado que el certamen demuestra que es posible conservar las tradiciones y convertirlas en un "motor para el territorio". "Lo que comenzó como una iniciativa para recuperar una técnica ancestral es hoy un evento reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras", ha afirmado.

Con este acto inaugural ha comenzado oficialmente un fin de semana en el que Navelgas volverá a constituir el punto de encuentro de cientos de aficionados y visitantes unidos por la conservación de esta tradición centenaria.