Arrestado en Avilés un hombre de 63 años al que buscaban por malos tratos

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Avilés de 63 años ha sido detenido este lunes en la calle Santa Apolonia a las 13.10 horas. Sobre el detenido constaba una reclamación policial ordenada por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de Avilés, por razón de malos tratos en el ámbito familiar.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado, según ha informado la Policía Local de Avilés.

Por otro lado, agentes locales colaboraron a las 20.30 horas con el servicio de Bomberos de Asturias, en las labores de extinción llevadas a cabo para sofocar un incendio de matorral surgido en un inmueble abandonado sito en la Calle Alfonso VII, que no llegó a producir daños personales ni materiales de significación.