Un artículo sobre el uso de 'bullying' en castellano y un poema de Ángel González abren la PAU en Asturias

Estudiantes haciendo la PAU - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La práctica totalidad de los 5.157 estudiantes inscritos en Asturias en la convocatoria de junio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han comenzado este martes los exámenes de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Extranjera.

Un artículo sobre el uso en castellano del término 'bullying', titulado El acoso, por su nombre y firmado por Lola Pons en diario El País, ha sido el elegido para el examen de Lengua Castellana y Literatura. En esta misma prueba, se ha incluido un poema publicado por el poeta asturiano Ángel González, en su primer libro Áspero mundo.

Los textos sobre las relaciones familiares en la adolescencia y las oportunidades y los retos de la emigración a Australia son las opciones que han aparecido en el examen de Lengua Extranjera, en la modalidad de inglés.

Las pruebas, que se prolongan hasta el jueves, se desarrollan con normalidad en las 17 sedes, mayoritariamente universitarias, ubicadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego. Este año se han inscrito 44 estudiantes más que el año pasado, cuando lo hicieron 5.113.

Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, ha agradecido el apoyo de todas las personas implicadas en la organización y ha subrayado que "los exámenes han comenzado en las 17 sedes con normalidad total".

Por otro lado, ha explicado que el alumnado "está encantado" con el uso, por primera vez, de detectores de frecuencia y ha reconocido que, tal y como se preveía, al inicio de la primera prueba no se ha detectado ni un solo intento de fraude.

El vicerrector también ha destacado que el número de mujeres que se enfrenta al examen es muy superior al de varones, 2.900 frente a 2.200, y que la modalidad de Bachillerato con más inscritos es la de Ciencias de la Salud y Tecnología.

La PAU de la Universidad de Oviedo se sitúa por encima del acuerdo de mínimos de la Conferencia de Rectores de España (Crue) en lo que respecta a la competencialidad de las pruebas. La tasa de competencialidad es del 80 al 100%.

Con referencia a la optatividad, la Universidad de Oviedo tiene una tasa mínima de optatividad del 75%. Esto significa que todo el temario de las 32 materias puede ser objeto de examen, pero que dentro de cada bloque el alumnado dispondrá de distintas opciones entre las que elegir para responder.

Sobre las faltas de ortografía, el vicerrector ha indicado que restarán de 0,1 hasta un máximo de 2 puntos las faltas ortográficas en lengua española y un máximo de 1 punto en lengua extranjera. En ciencias, no se aplicarán criterios ortográficos.

Los estudiantes de Bachillerato deberán examinarse de las cuatro asignaturas, que constituyen la fase de acceso, cursadas en segundo de Bachillerato según la modalidad e itinerario realizado. Cada ejercicio de la fase de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias, expresada en una escala de 0 a 10 puntos con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos para hacer media con la calificación final del bachillerato.

La nota de la PAU, que sustituye este año a la denominación EBAU, se calculará en base a un 60% de la calificación final del Bachillerato y un 40% de la calificación de la fase de acceso de la prueba. Se entenderá que un estudiante reúne los requisitos de acceso cuando el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 5 puntos. La nota máxima en esta fase es de 10 puntos.

Aquellos estudiantes que quieran subir nota para acceder a sus estudios universitarios deberán presentarse además a la fase de admisión. Consistirá en la evaluación de materias de segundo curso de Bachillerato. Las materias de esta fase no requieren haber sido cursadas en el bachillerato para ser evaluadas en la prueba y los estudiantes se podrán examinar de un máximo de tres asignaturas. La nota final una vez realizadas ambas fases (acceso y admisión) alcanzará un máximo de 14 puntos.