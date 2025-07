El Arzobispo de Oviedo realiza los primeros nombramientos tras la implantación de las Unidades Pastorales

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha anunciado este lunes los primeros nombramientos diocesanos tras la entrada en vigor del Decreto de implantación de las Unidades Pastorales en la diócesis, firmado el pasado 10 de diciembre. Los nuevos cargos afectan a diferentes ámbitos, desde el Cabildo de Covadonga hasta la Curia y diversas parroquias de Oviedo, Gijón, Avilés y las alas.

En el Cabildo de la Real Colegiata de Covadonga han sido designados como canónigos José Luis Fernández Polvorosa, Gonzalo José Suárez Menéndez y Luis Alberto Pérez López. En el Arciprestazgo de Covadonga se ha nombrado también a Joâo Otávio Da Silva, Vicario parroquial de las parroquias de la Unidad Pastoral de Cangas de Onís; y a Modesto Eliezer Mateo Aristy, Diácono Adscrito a las parroquias de la Unidad Pastoral de Cangas de Onís.

En el ámbito de la Curia y las consiliarías, David Cueto Rodríguez será el nuevo delegado episcopal para los Santuarios diocesanos, mientras que Diego Macías Alonso ocupará el puesto de adjunto a la Vicaría de Pastoral y César Gustavo Acuña Dos Santos será adjunto a la delegación episcopal de Medios de Comunicación Social.

Marta Fano Montaño ha sido nombrada delegada diocesana de Manos Unidas en Oviedo, José Antonio González Montoto será consiliario del Ordo Virginum, Jaime Díaz Pieiga viceconsiliario de Cursillos de Cristiandad de Asturias y José Julio Velasco Bolaño moderador del Diaconado Permanente.

- Vicaría de Oviedo-Centro:

Dentro del arciprestazgo de Oviedo, Abelardo Bazó Canelón será el nuevo párroco de las parroquias de la Unidad Pastoral de Olloniego y capellán del Centro Médico de Asturias. Sergio Martínez Mendaro pasa a ser vicario parroquial de San Juan el Real, Dimas Fernández Fernández vicario parroquial de San Pablo de la Argañosa y adscrito a los Tanatorios de Los Arenales y El Salvador, mientras que Juan Ignacio García Iglesias y Edgar Michel Perales Barboza quedan adscritos a la Unidad Pastoral de San Melchor-San Antonio de Padua, este último también a los Tanatorios de Los Arenales y El Salvador.

Por su parte, en el arciprestazgo de Siero, José Julio Velasco Bolaño será párroco in solidum moderador de las parroquias de la Unidad Pastoral de Posada de Llanera-Las Regueras, junto a Santiago Heras Cendón como párroco in solidum. Sotero Alperi Colunga y Alfredo de Diego Braga asumirán respectivamente los cargos de párroco in solidum moderador y párroco in solidum de la Unidad Pastoral de Lugo de Llanera-Pruvia-La Fresneda. Finalmente, Juan José Llamedo González será párroco de la Unidad Pastoral de Valdesoto y vicario parroquial de la Unidad Pastoral de Pola de Siero.

- Vicaría de Gijón-Oriente:

En Gijón, Iván González Collado será párroco de El Buen Pastor y San Andrés de Ceares en la Unidad Pastoral de San Nicolás-Buen Pastor-San Andrés, con José Manuel Fueyo Méndez como vicario parroquial.

Luis Manuel Muiña Blanco ha sido nombrado 'Párroco in solidum Moderador' de las parroquias de la Unidad Pastoral de Somió-Cabueñes; Pablo Luis Gato Geada, Párroco 'in solidum' de las parroquias de la Unidad Pastoral de Somió-Cabueñes, Capellán del Hospital Universitario de Cabueñes y Adscrito al Tanatorio de Cabueñes; y Pablo Gutiérrez Piñera, Adscrito a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

- Vicaría Avilés-Occidente:

En la zona de Avilés, destacan los nombramientos de Juan José Hernández Déniz como párroco de San Nicolás de Bari y de Sergio Andrés Santa Rendón en la Unidad Pastoral de Villalegre-La Luz.

En el Arciprestazgo de Villaoril, Pedro Martínez Serrano pasa a ser Párroco de las parroquias de las Unidades Pastorales de Grandas de Salime y de Pesoz-Los Oscos, con Juan Bautista González como vicario parroquial. Se incorporan también dos diáconos al Arciprestazgo: Luis Guillermo Holguín y Geoffrey Jesús Bravo.

En el Acebo, Juan José Blanco Salvador ha sido nombrado Párroco de Santa María de la Regla de Corias, además de las ya encomendadas; Sebastián Hugo Castelli Pagliano, Párroco de San Mamés de Tebongo, San Pedro de Culiema, Santa María de Jarceley, Santa María de Maganes, San Juan de Porley, San Martín de Sierra, San Martín de Besullo, San Juan de Araniego y San Pedro de Las Montañas; Hermes Osorio Herrera, Párroco de Santiago de Sierra, Santa Eulalia de Ambrés, San Bartolomé de Mieldes, Santa Marina de Obanca, San Julián de Onón y San Esteban de Tainás; y Natanael Valdez Arredondo, Párroco de Santiago de Cibea y San Pedro de Genestoso, además de las ya encomendadas.

MISIONES Y ESTUDIOS

Por otra parte, se han aprobado las encomiendas para misiones y estudios en el extranjero: Eloy Pascual Arias, Misionero ad gentes del Camino Neocatecumenal en Rumanía; Allan Eduardo Cerdas Gamboa, Misionero ad gentes del Camino Neocatecumenal en Chile; Alfonso López Menéndez, Estudios de Doctorado en Teología en la Universidad de Navarra; Marcos Argüelles Montes, Estudios de Licenciatura en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma: y José María Fernández de la Fuente, Responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias.

La Delegación episcopal de Peregrinaciones y la atención al Camino de Santiago pasarán a ser competencia de la Vicaría episcopal de Cultura y de Relaciones Institucionales. La entrega oficial de los nombramientos tendrá lugar en septiembre.

El arzobispado ha recordado que estos nombramientos responden a la reorganización pastoral impulsada por la diócesis para adaptar la atención y el servicio a las nuevas realidades parroquiales tras la creación de las Unidades Pastorales.